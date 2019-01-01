Naci Ünüvar kimdir? Naci Ünüvar'ın harika pası ve muhteşem golünü izleyin

Ajax altyapısında dikkatleri üzerine çeken ve son dönemde sosyal medyada paylaşılan videosu ile popüler olan Naci Ünüvar kimdir? Yakından tanıyın...

Geride kalan günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, Naci Ünüvar'ın pas yeteneklerini gözler önüne serdi.

Ajax altyapısında yetişmekte olan bu yetenekli, Türk asıllı genç, futbol severlerin dikkatini çekti.

Şimdi herkesin aklında bir soru var: Naci Ünüvar kimdir?

Naci Ünüvar kimdir?

13 Haziran 2003'te Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan Naci Ünüvar, futbola Ajax altyapısından Ajax U17 takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katıldı.

1 yıl 17 yaş altı takımı ile çalışan Naci Ünüvar, 2019 yılı ile birlikte kendini Ajax U19 takımında buldu.

Hollanda Milli Takımı formasını alt yaş kategorilerinde bugüne dek 9 kez giyen genç yıldız, 1 gol kaydetti.

Naci Ünüvar'ın muhteşem pası ve harika golü

Naci Ünüvar attığı muhteşem pasla gündeme geldi.

Ama Naci Ünüvar daha önce de attığı bir gol dikkatleri çekmişti.

2013 yılında, 10 yaşındaki Naci Ünüvar, 37 metreden aşırtma gol atmıştı.