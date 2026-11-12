"Nacho en önde": Kadisiye'ye Nasr maçı öncesi güzel haberler peş peşe geliyor

Kadısiyye, devam etmekte olan uluslararası ara döneminin ardından oynayacağı önemli maçlar öncesinde, özellikle de Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki Nassr karşılaşması öncesinde sevindirici haberler aldı.

Reklam

Hilal, 11 maçta topladığı 30 puanla puan tablosunun zirvesinde yer alırken, onu 12 karşılaşmada 28 puana ulaşan Kadisiye takip ediyor; ardından aynı puana sahip olan ancak 11 maç oynayan Nasr üçüncü sırada bulunuyor.

"Şarku'l Avsat" gazetesi, Kadisiye'nin mevcut ara dönemin ardından bir dizi yıldızını yeniden kadroya katmayı beklediğini, özellikle son haftalarda takımdan uzak kalan ve yokluğunun olumsuz etkisi birçok maçta görülen isimleri geri kazanacağını belirtti.

Nacho Hernández: savunma gücü

Bu isimlerin başında, yokluğu takımın savunma ortalamasına birçok önemli maçta etki eden tecrübeli İspanyol savunmacı Nacho Hernández geliyor; özellikle Kadisiye'nin kendi sahasında (3-2) kaybettiği, ligin zirve mücadelesindeki Hilal karşılaşmasında bu etki belirgindi.

Ayrıca takım, sahadaki tecrübeli bir lider varlığını da yitirdi; nitekim İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers, "Şarku'l Avsat"ın Hilal maçındaki yokluğunun etkisine ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, yenilgide etkili olan bariz savunma hataları yapıldıktan sonra buna işaret etti.

Reklam Reklam

Nacho ve sakatlığından tedavi süreci dışında, Uruguaylı oyuncu Nahitan Nández ile sakatlığı nedeniyle Katar'da kamp yapan Suudi Arabistan A Milli Takımı kadrosundan çıkarılan savunmacı Cihad Zekri de bu isimler arasında yer alıyor.

Related Topics

Önümüzdeki ara dönemin ardından takımı zorlu maçların beklemesi ve Suudi Profesyonel Ligi ile AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi maçlarının aynı döneme denk gelmesinden kaynaklanan fikstür yoğunluğuyla birlikte, Kadisiye'nin hem ligdeki yerel yolculuğunda hem de kıtasal arenada kendisine yardımcı olmaları için bu isimlere ihtiyacı var.

Kadisiye-Nasr mücadelesi

Önümüzdeki 4 Aralık'ta oynanması planlanan Nasr karşılaşması, taraftarların Nasr ile puan ortaklığını bozmak, hatta sıralamada yeniden öne geçmek adına beklediği en önemli maçlardan birini temsil ediyor olabilir; her ne kadar bu maçtan önce her iki takımın da bir dizi karşılaşması bulunsa da.

Reklam

Kadisiye'nin profesyonel lige dönüşünden bu yana Nasr'a karşı oynadığı maçlara hızlıca göz atıldığında, geçen iki sezonda ister Riyad'da ister Dammam'da olsun dört lig maçının tamamında Nasr'a üstünlük kuran tek takım olduğu görülüyor; bu da takımın korumaya çalıştığı bariz bir üstünlük ve moral kaynağı anlamına geliyor.

Nacho'nun, yani Nasr ile lig karşılaşmasından önceki maç olan 27 Kasım'daki Feyha karşılaşmasında dönmesi muhtemel görünürken, Nández'in dönüşünün biraz daha gecikeceği anlaşılıyor.

Reklam

Kadisiye için önemli yükümlülükler

Kadisiye'nin bu sezonki yükümlülükleri birkaç cephede olacak; takım hem ligde, hem AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi'nde, hem de önümüzdeki 18 Aralık'tan itibaren Kuveyt'te oynanacak Suudi Süper Kupası'nda ve Kral Kupası'nda mücadele ediyor. Nitekim Doğu bölgesi takımları arasında bu dört müsabakanın tamamında yer alan tek takım konumunda.

Diğer sakatlıklar cephesinde ise savunmacı Velid el-Ahmed'in, geçen sezonun lig maçları kapsamında geçen mart ayının ortasında Ehli karşılaşmasında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından tedavi aşamalarını tamamladıktan sonra önümüzdeki aralık ayında takımla birlikte antrenmanlara dönmesi muhtemel; zira yaklaşık 8 ayını tedavi sürecinde geçirdi.