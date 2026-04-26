NAC teknik direktörü Carl Hoefkens, Ajax maçının hemen ardından hastaneye kaldırıldı

NAC teknik direktörü Carl Hoefkens, Cumartesi akşamı Ajax ile oynanan maçın (0-2) ardından dikkat çekici bir şekilde ESPN kameralarının karşısına çıkmadı. Breda kulübü, bunun nedenini kendi kanalları aracılığıyla açıkladı: Hoefkens hastaneye kaldırıldı.

NAC'ye göre Hoefkens, "fiziksel olarak basına açıklama yapabilecek durumda değildi". Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Hoefkens'in durumu, koşullar göz önüne alındığında iyi.

NAC, Cumartesi akşamı Amsterdam'dan gelen konuk takıma 0-2 yenildi. Oscar Gloukh, Mika Godts'un pasıyla skoru açtı, ardından Godts muhteşem bir solo ile ikinci golü attı.

Bu mağlubiyetle NAC, 31 maçta 25 puana ulaştı. Böylece kulüp, sıralamada on yedinci sırada yer alıyor. Excelsior on altıncı sırada ve üç puan daha fazla puana sahip, ayrıca bir maç daha az oynamış durumda.



