NAC taraftarları, FC Utrecht ile oynanan maç sırasında Pierre van Hooijdonk'a sert tepki gösterdi

NAC Breda taraftarları, Pierre van Hooijdonk'tan artık bıkmış durumda. Cumartesi günü FC Utrecht'in ev sahibi stadyumu De Galgenwaard'daki deplasman tribününde, deplasmana gelen taraftarlar bunu açıkça belli ettiler.

"NOS, ne zaman uyanacaksınız? O sadece gözetmenlik yapan bir zavallı" yazan bir pankart asıldı. NAC'ın teknik danışmanı olan Van Hooijdonk, NOS'ta analist olarak görev yapıyor. Eski forvet, Studio Voetbal programına katılarak Hollanda milli takımının maçlarını analiz ediyor.

Bir başka pankart da konuyu net bir şekilde ortaya koyuyor. "Köstebek kim? Çifte rol oynayan baba!" Ayrıca, her kelimenin ilk harfleri NAC'yi işaret eden "Hala Yozlaşmış" yazısı da okunabiliyor.

Fan platformu B-Side Rats'ın Cuma günü bildirdiğine göre, bu mesaj en az üç NAC taraftar grubu tarafından destekleniyor. Bunlar Breda Loco's, Fr0nt76 ve Vak-G. Rat Verlegh Stadyumu'na asılan pankartlarla görüşlerini açıkça ortaya koydular. "Hala Kaos" (NAC, ed.), pankartlarda yazanlardan biri. En sert pankart ise özellikle Van Hooijdonk'a yönelik. "Pierre defol", mesajı açık ve netti.

Van Hooijdonk senior, Voetbal International'ın yaptığı endişe verici bir keşfin ardından birkaç gündür eleştirilerin hedefinde. NAC gözlemcisi Joost Blaauwhof, Pi-air'in yetki alanının dışında kalarak oğlu Sydney'in transferine müdahil olduğunu ortaya çıkardı.

Van Hooijdonk junior, devam eden bir sözleşmesi olmasına rağmen geçen kış Breda'dan bedelsiz olarak ayrıldı. Portekizli Estrela da Amadora, Pierre van Hooijdonk'un görünüşte ahlaksız davranışından faydalandı.

NAC, kulüp ikonunun oğlunun ayrılışından bir transfer ücreti elde etmeyi planlıyordu; üstelik Estrela bu transfer için bütçe ayırmıştı, ancak Van Hooijdonk'un babasının müdahalesi üzerine oğlu bedelsiz olarak ayrıldı.

Van Hooijdonk, Blaauwhof'un yayınından açıkça hoşnut değildi. Gazeteci tarafından gönderilen mesajları X aracılığıyla ifşa etti. Geçen hafta, "Gerçeği ortaya çıkarmaktan başka bir amaca hizmet eden bir 'gazeteci'" yazıyordu.