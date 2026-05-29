NAC, Eredivisie'de 33 gol atan forveti Breda'ya transfer etmek istiyor

Voetbal International'ın haberine göre, NAC, Paul Gladon'u transfer etmek için ciddi bir girişimde bulunuyor. Kulüp, golcü arayışını sürdürüyor ve sözleşmesi sona eren forveti kadrosuna katmak istiyor.

Gladon geçen sezon Fortuna Sittard'da oynadı ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Forvet, Kaj Sierhuis'in gölgesinde kaldı ancak yine de Limburg ekibi için değerli bir oyuncuydu.

Gladon, VriendenLoterij Eredivisie'de oynadığı 31 maçta 5 gol attı. Ayrıca Fortuna'nın bir golünde asist yaptı.

NAC'ın teknik direktörü Carl Hoefkens, Keuken Kampioen Divisie'ye düşmelerine rağmen bu hafta Breda'da kalmaya karar verdi.

Belçikalı teknik adam, NAC'de kalmak için OH Leuven'in çok cazip teklifini reddetti, ancak net bir şart koştu: kulübün kadroya kendini kanıtlamış bir golcü katması gerekiyor.

Gladon, kariyeri boyunca Fortuna'nın yanı sıra FC Emmen, FC Groningen, Heracles Almelo, Willem II, Sparta Rotterdam ve FC Dordrecht gibi takımlarda da forma giydi. Kariyeri boyunca toplam 33 Eredivisie golü attı.



