Vitesse ile NAC Breda, cumartesi öğleden sonra Keuken Kampioen Divisie’deki karşılaşmalarından birer puanla ayrıldı. Breda ekibi uzun süre galibiyete gidiyor gibi görünse de Naoufal Bannis’in geç gelen beraberlik golüyle maç 2-2 bitti. Bu arada MVV, TOP Oss deplasmanında ağır bir yenilgi aldı; Mauresmo Hinoke hat-trick yaptı (4-1).

Vitesse - NAC Breda 2-2

NAC maça harika başladı, üstünlüğü eline aldı ve üst üste fırsatlar yarattı. Bu nedenle 15 dakika sonunda tabelada 1-0’lık skorun yazması büyük sürpriz oldu. Vitesse’nin geliştirdiği tek kontratakta, oyunun gidişatına rağmen skoru açan isim Naoufal Bannis oldu.

Bu, Rick Kruys’un takımı için bir darbeydi, ancak ekip devre bitmeden toparlandı. Charles-Andreas Brym ceza sahasında şık bir dönüş yaptı ve topu sol ayağıyla ağlara gönderdi: 1-1. Bu gol, hücum oyuncusunun son üç maçtaki dördüncü golü oldu.

32. dakikada NAC yeniden öne geçti. Brym yine etkiliydi; yaptığı sert ortayı Vitesse kalecisi Connor van den Berg tamamen hatalı şekilde karşıladı. Böylece top Kamal Sowah’ın önünde kaldı, o da boş kaleye dokunarak skoru 1-2 yaptı.

İlk yarının son bölümünde skorun 1-2’de kalması mucizeydi. NAC farkı açma fırsatlarını değerlendirebilseydi, maç daha devre olmadan kopabilirdi. Önce Boyd Lucassen topu topuğuyla direğe gönderdi, kısa süre sonra ise Mohamed Nassoh kontrolü sağlayamayınca çok büyük bir fırsatı harcamış oldu.

İkinci yarıda Vitesse Teknik Direktörü Rüdiger Rehm, üç oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti. Bu hamle, Arnhem ekibinin maça biraz daha ortak olmasını sağladı. Marco Schikora bir kez üst direğe takıldı, kısa süre sonra da vuruşunda top az farkla auta gitti. Ancak Vitesse bastırmayı sürdürdü ve son anlarda emeğinin karşılığını aldı: Bannis skoru 2-2’ye getirdi.

TOP Oss - MVV Maastricht 4-1

Limburg ekibi 27. dakikada Toni Vinogradac’la kilidi açtı; Robert Klaasen’in kullandığı kornerde kafayı vuran oyuncu topu ağlara gönderdi: 0-1. TOP Oss ise devre bitmeden durumu dengeledi. Justin Mathieu’nun son derece ince ara pasında MVV kalecisi Hugo Wentges ile karşı karşıya kalan Hinoke, topu sakin bir şekilde ağlara yolladı: 1-1.

Hinoke, ikinci yarının başında TOP Oss’u bir kez daha sırtladı. Yine pozisyonun öncesinde Mathieu’nun derinlemesine pası vardı. Sol kanat oyuncusu doğrudan rakibinin üzerine gidip ardından net bir vuruşla skoru 2-1 yaptı. İki dakika sonra Hinoke hat-trick’ini tamamladı. MVV kendi ceza sahasında topu uzaklaştıramadı ve Endonezya genç milli takımı oyuncusu yakın mesafeden ağları havalandırdı: 3-1. Son sözü ise bitime çeyrek saat kala Maurilio de Lannoy söyledi; bomboş durumda 4-1’i kaydetti.