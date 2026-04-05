NAC Breda ve Sparta, Pazar öğleden sonra puanları paylaştı. Rat Verlegh Stadyumu'nda doksan dakikalık mücadelenin ardından skor tabelasında hala 0-0'lık beraberlik yazıyordu.

Küme düşme tehlikesi yaşayan NAC için Sparta'ya karşı oynanan bu iç saha maçı çok önemli bir karşılaşmaydı, ancak ilk yarıda bu durum pek de hissedilmedi. Her iki takımın da saha performansı zayıftı, ancak özellikle ev sahibi takım ilk 45 dakikada hayal kırıklığı yarattı.

Rotterdam'dan gelen konuklar da muhteşem bir futbol sergilemediler, ancak Daniel Bielica'nın kalesi önünde birkaç kez tehlikeli oldular. İlk yarıda forvet Tobias Lauritsen ve iki kez Mitchell van Bergen biraz tehditkar oldular.

NAC taraftarları için keyif alacak pek bir şey yoktu ve özellikle forvet Amine Salama eleştiri oklarının hedefi oldu. Birkaç ıslık sesinin yanı sıra, kısa sürede forvetin değiştirilmesi talep edildi. Rat Verlegh Stadyumu'nda "Reulen'i görmek istiyoruz" sesleri yükseldi.

İkinci yarıda Sparta'dan yine birkaç ufak tefek atak geldi, bunlardan biri de Van Bergen'in küçük bir şut şansıydı, ancak maç gerçekten heyecan verici bir hal almadı. Yine de 65. dakikada Mohamed Nassoh'un Sparta kalesine ateş açmasıyla Sparta kalecisi Joël Drommel bir kez iyi bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. Çok geçmeden bir NAC köşe vuruşu da neredeyse gol olacaktı.

Kısa süre sonra Sparta forveti Shunsuke Mito, NAC'nin orta sahadaki hatasından yararlanmaya çok yaklaştı, ancak Japon oyuncu güzel bir driplingin ardından kendi köşesini çok zorlaştırdı. Böylece Breda'da skor 0-0 kaldı.

İki takım da ikinci yarıda hatalar yapmaya devam etti, ancak gerilim hiç azalmadı. NAC, maçın son dakikalarında baskıyı artırarak galibiyeti zorlamaya çalıştı, ancak André Ayew'in oldukça tehlikeli bir kafa vuruşu dışında gerçek anlamda tehlikeli olamadı. Sparta da büyük fırsatlar yaratamadı.

Bu beraberlikle Carl Hoefkens'in takımı on yedinci sırada kalırken, on altıncı sırada yer alan Excelsior'un üç puan gerisinde kaldı. Sparta ise 42 puanla sekizinci sırada bulunuyor ve bu konum, Avrupa kupalarına katılma hakkı veren play-off'lara katılma hakkı sağlıyor.