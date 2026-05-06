NAC Breda, Pierre van Hooijdonk'un ayrılışına hemen tepki gösterdi: "Orada büyük bir..."

NAC Breda, Çarşamba günü Pierre van Hooijdonk'un kulübün danışmanlığı görevinden istifa etme kararına ilişkin bir açıklama yaptı. NAC'nin internet sitesinde, kulübün bu kararı "üzücü" bulduğu, ancak aynı zamanda "cesur" bir adım olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Van Hooijdonk'un NAC'deki Teknik Danışmanlık pozisyonu, oğlu Sydney van Hooijdonk'un Estrela Amadora'ya transferinde oynadığı şüpheli rolün yol açtığı tüm kargaşanın ardından neredeyse sürdürülemez hale gelmişti. NAC bağımsız bir soruşturma başlattı, taraftarlar ise hem Rat Verlegh Stadyumu'nda hem de FC Utrecht deplasman tribününde eski forvet oyuncusuna karşı sert tepkilerini dile getirdiler.

Çarşamba sabahı kendisi derhal istifa etmeye karar verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Henk van Koeveringe, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, “Pierre van Hooijdonk’un konuyla ilgili engin bilgisi ve geniş ağı göz önüne alındığında, bu karar büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır” dedi.

Van Koeveringe, “Görev süresi boyunca her zaman açık bir şekilde ve sağlıklı bir eleştirel tutumla birlikte çalıştık. Aynı zamanda, bu kararın cesur ve övgüye değer olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bu karar, kulübün çıkarları ön planda tutularak alınmıştır” dedi.

Van Hooijdonk’un tepkisi

Günün erken saatlerinde Van Hooijdonk, kararını kendisi açıkladı. “STAK, Denetim Kurulu ve yönetim kurulunun bana duyduğu güvene rağmen, yaşanan kargaşa ve genel havadan dolayı, şu anda da NAC’nin çıkarları doğrultusunda hareket etmenin en iyisi olduğu sonucuna vardım. Bu nedenle danışmanlık görevimden ayrılmaya karar verdim.”

Buna rağmen, oğlu Sydney'in bedelsiz transferiyle hiçbir ilgisi olmadığına dair inancını sürdürüyor. Van Hooijdonk, “Bu kararı, her zaman vicdanım ve onurumun sesini dinleyerek NAC'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğimi bilerek alıyorum” dedi.

Geçen Pazar günü NOS Studio Voetbal programında, Ocak 2025'te NAC'nin Sydney'i kadrosuna kattığı sırada bir adım geri çekilseydi daha iyi olacağını kabul etti. “Bu bana hiç sorulmadı ve gündeme de gelmedi. Ve bu konuda şunu söyleyebiliriz ki, herkesin kafasını netleştirmek için belki de öyle yapmalıydık. Bu, spekülasyonları ortadan kaldırır,” diye açıkladı.