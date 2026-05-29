NAC Breda, Clint Leemans ile Keuken Kampioen Divisie'ye katılmama kararı aldı. Başlangıçta, süresi dolan sözleşmesini uzatma niyetindeydiler, ancak kulüp kısa bir telefon görüşmesi yoluyla Leemans'a bu kararından vazgeçtiğini bildirdi.

“Yönetim olarak son haftalarda tüm enerjimizi teknik kadronun seçilmesine harcadık. Şimdi NAC, kadro konusunda kararlar almak zorunda,” diye anlatıyor teknik direktör Peter Maas, kulübün web sitesinde.

“Clint’in durumunu her yönüyle değerlendirdikten sonra, onu hemen bilgilendirdik. Bu hem Clint hem de bizim için ne kadar üzücü olsa da,” diyor Maas.

Bu ani karar dikkat çekicidir, çünkü her iki taraf da birlikte daha uzun süre devam etmeyi planlıyordu. Voetbal International'a göre Leemans, NAC'de kalmak için maaşından fedakarlık etmeye bile hazırdı, ancak Breda kulübü için bu gerekli değil.

Cuma günü NAC, haberi Leemans'a telefonla iletti. VI muhabiri Joost Blaauwhof'a göre bu, "kısa bir telefon görüşmesi"ydi. "Haber, onu hazırlıksız yakaladı," diyor Blaauwhof.

NAC taraftarları da bu karara hiç anlam veremiyor. Leemans, tutumu ve her zaman pes etmemesi nedeniyle birçok taraftar tarafından seviliyordu. Bu nedenle, NAC'nin çevrimiçi platformlarında taraftarlar arasında "Maas defol" tepkisi yaygın.

NAC'nin kış aylarında onu takımda tutmak için her şeyi yaptığı göz önüne alındığında, Leemans'ı göndermek için verilen karar her halükarda dikkat çekicidir. Adı açıklanmayan bir Polonya kulübü, Leemans için ciddi bir transfer ücreti ödemek istedi, ancak NAC kararlı bir şekilde ayrılmasını istedi. Şimdi Leemans, transfer ücreti ödenmeden ayrılıyor.