NAC Breda için büyük darbe: Lewis Holtby artık bıktı ve derhal ayrılıyor

Lewis Holtby, NAC Breda’dan derhal ayrılıyor. Kulüp bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2027 ortasına kadar süren sözleşmesi, “karşılıklı anlaşma” ile feshedildi.

NAC, bunun kolay bir karar olmadığını belirtti. “Dikkatli bir değerlendirme ve birkaç kişisel görüşmenin ardından, 35 yaşındaki Holtby ve kulüp yönetimi son günlerde geleceğe dair yoğun ve samimi bir şekilde görüş alışverişinde bulundu.”

“Holtby bu görüşmelerde sözleşmesini erken sonlandırma isteğini dile getirdi. Bunun üzerine her iki taraf da işbirliğini derhal sonlandırma konusunda mutabık kaldı.”

Alman oyuncu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. “NAC forması giyme fırsatı bulduğum için son derece minnettarım. İlk günden itibaren hem kulüpte hem de şehirde kendimi çok iyi karşılandım. Taraftarların tutkusu ve Rat Verlegh Stadyumu’ndaki atmosfer gerçekten eşsiz ve bunlar benim için her zaman unutulmaz kalacak.”

“Kulübe, oyuncu kadrosuna ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum ve NAC’nin Eredivisie’ye geri dönmesini tüm kalbimle umuyorum. Breda’da geçirdiğim süre boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim. Bu özel kulübün bir parçası olmak benim için bir onurdu.”

Holtby, bir yıl önce Breda’da göreve başlamıştı. İlk maçında gol atarak umut verici bir başlangıç yapmıştı. Ancak daha sonra, saha içinde ve dışında beklentileri karşılamakta giderek daha fazla zorluk çekmeye başladı.

Pazar günü Voetbal International, Holtby’nin kadro yapısı ve bazı oyuncuların zihniyetinden son derece rahatsız olduğunu yazmıştı. Ayrıca, kulübün gelecek sezona yönelik vizyonuna da katılmıyordu. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi, sonunda ayrılmasına yol açtı.