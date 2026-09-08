Rick Kruys, NAC Breda'nın yeni teknik direktörü oldu. Keuken Kampioen Divisie ekibi bu gelişmeyi salı günü duyurdu. Utrechtli çalıştırıcı, Rat Verlegh Stadyumu'nda iki yıllık sözleşmeye imza attı ve çarşamba günü ilk kez antrenman sahasında olacak.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Peter Maas, "Birden fazla aday arasından doğrudan Rick Kruys için tam anlamıyla harekete geçtik. Keuken Kampioen Divisie'de zirve için oynamanın ne demek olduğunu biliyor. Rick, net hedefimizi biliyor ve buna hemen başlamak istiyor" dedi.

Breda'daki görevlendirmesinin ardından büyük sevinç yaşayan Kruys, "NAC'ın teknik direktörü olduğum için gerçekten gururluyum" ifadelerini kullandı. "Kulübün şehirde ve taraftarlar nezdinde nasıl yaşandığını herkes biliyor. Bu bana da uyuyor. Benim görevim, teknik heyet ve oyuncu grubuyla doğrudan çalışmaya başlamak. İlk maç cuma günü kapıda, ama açıkçası bunu sadece heyecanla bekleyebilirim."

Kruys (41), FC Volendam'ı 2025 yılında Vriendenloterij Eredivisie'ye taşıdı. Bu macera bir sezonla sınırlı kaldı, çünkü kulüp, play-off finalinde Willem II'ye penaltılar sonrası kaybederek küme düştü.

NAC'ın yeni teknik patronu daha önce FC Utrecht'te geçici ve yardımcı antrenör olarak görev yaptı, ayrıca VVV-Venlo'da da birinci derecede sorumlu isimdi. Limburg ekibiyle Keuken Kampioen Play-Offs'a yükseldi.

NAC'ın internet sitesinde, "Kruys, oyunculuk kariyerinde Utrecht'te yıllarca çok değer verilen bir isimdi. Aynı durum FC Volendam, Excelsior Rotterdam ve İsveç ekibi Malmö FF'de de geçerliydi" ifadelerine yer verildi.

Kruys, pazartesi günü görevine son verilen Carl Hoefkens'in yerine geldi. Gerekçe olarak ise, "Bu yaz Hoefkens ile kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ne yazık ki bu değerlendirmedeki bazı gelişim noktaları hayata geçirilmedi ve bu nedenle NAC şu anda bu adımı atmak zorunda hissediyor" denildi.