NAC Breda’da tam bir kaos: Lewis Holtby artık bıktı ve derhal futbolu bırakmayı düşünüyor

NAC Breda’da yeni sezon hazırlıkları bir kez daha çalkantılı geçiyor. Lewis Holtby, kulüp içindeki gidişata hiç de katılamıyor ve profesyonel kariyerine son vermeyi ciddi olarak düşünüyor. Bu haberi Voetbal International verdi.

Holtby (35), geçen sezonun başında NAC’de “yeni bir standart” oluşturmak üzere Breda’ya transfer edilmişti. İlk maçında hemen bir gol atarak güçlü bir başlangıç yapmış gibi görünüyordu, ancak sonrasında işler farklı bir yöne gitti. Holtby, hem saha içinde hem de saha dışında beklentileri karşılayamadı ve çeşitli oyuncu grupları arasında hiçbir uyumun olmadığı bir soyunma odasına düştü.

VI muhabiri Joost Blaauwhof durumu şöyle anlatıyor: “NAC dağınık bir takımdı. Ve Holtby bu dağınıklığın içine giderek daha fazla batıyordu.” Kadronun yapısı ve bazı oyuncuların zihniyeti, Holtby’yi son derece rahatsız ediyor. Öyle ki, şu anda futbolu tamamen bırakmayı düşünüyor.

“Örneğin, geçen sezonun son maçında Jayden Candelaria bir kez ilk on birde yer aldı, ancak çok geç geldi; bu, bir profesyonelin kafasında kabul edilemez bir durumdu,” diyor Blaauwhof, sayısız örnekten birini vererek. Holtby de kulübün gelecek sezona yönelik vizyonuna katılmıyor.

Kulüp yönetiminin, play-off’lara da işaret ederek ilk iki sıraya oynamayı açıkça hedeflemeye cesaret edememesi, aslında “bir nevi nefes nefese kalma” durumudur. “NAC, şu anda ödüller için mücadele etmek isteyen hırslı bir üst düzey spor organizasyonu olduğunu pek yansıtmıyor. Holtby’nin son zamanlarda yaşadığı hayal kırıklığı o kadar büyüktü ki, amatörlere karşı oynanan berbat bir maçın devre arasında bir çöp konteynerini tekmeledi,” diyor Blaauwhof.

Haberlere göre, teknik direktör Carl Hoefkens de Holtby’nin görüşünü bir ölçüde paylaşıyor. Kısa süre önce OH Leuven’e transfer olmaya çok yaklaşan Belçikalı teknik adam da kadronun kalitesinin artırılması gerektiğinin farkında. “Yoğunluk olmadan, bunlar sıradan, ortalama futbolculardan ibarettir,” dedi bu hafta FC Eindhoven’a karşı 0-2’lik şanssız hazırlık maçı yenilgisinin ardından sert bir şekilde.

Blaauwhof’a göre Holtby, lig başlamadan önce futbolu bırakma kararı alabilir. Bu, onu hâlâ takımın temel direği olarak gören NAC için büyük bir darbe olur. Aynı zamanda, kadro içinde onun tavırlarına yönelik rahatsızlık artıyor gibi görünüyor. Ancak bir ayrılık yaşanması halinde tek bir sonuç çıkarılabilir: Holtby’nin gelişi bir başarısızlıkla sonuçlandı.