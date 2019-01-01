Naby Keita: Mane kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor

Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita, takım arkadaşı Sadio Mane hakkında övgü dolu sözler kullandı.

'un Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'dan takım arkadaşı Sadio Mane hakkında övgü dolu sözler geldi.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Keita; "Mane kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Şimdi daha fazlasını yapmak için odaklanmaya devam etmeli ve rahatlamamalı." ifadelerini kullandı.

Mane'nin her zaman kendini geliştirmek isteyen biri olduğunun altını çizen Keita, Senegalli takım arkadaşının bu şekilde devam edeceğine inandığını söyledi.

24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, 30 kişilik Ballon d'Or adayları listesinde yer alan takım arkadaşları ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

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"Bu ödüle aday gösterilmek onlar için bir onur. Bu onların gösterdikleri gelişmeyi ve ulaştıkları noktayı gösterirken aynı zamanda daha iyisini yapmak için motivasyon sağlıyor. Sadece Sadio için değil tüm takım arkadaşlarım için çok mutluyum. Hepsi benim takım arkadaşım, muhteşem bir sezon geçirdiler ve umarım bu sezon bunu tekrar ederler."

Hafta sonu güçlü rakibi ile karşılaşmaya hazırlanan Liverpool, Premier Lig'de oynadığı 11 maçın ardından en yakın takipçisinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor.

2 Aralık 2019 tarihinde kazananın belli olacağı Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik geniş aday listesinde Liverpool'dan Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane yer alıyor.