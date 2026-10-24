Cezayir ekibi Chabab Belouizdad'ın teknik direktörü Tunuslu Nabil Maâloul, bugün cumartesi, takımının 5 Temmuz Stadı'nda Cezayir Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta maçında USM Alger ile 2-2 berabere kalmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Karşılaşma, çarpıcı hakem olaylarına ve takımın teknik direktörünün kırmızı kart görmesine sahne oldu.

Cezayir'in "El Khabar" gazetesi, Maâloul'un, maçın sonucundan etkilenmesinin yanı sıra kendisine müsabaka sırasında kırmızı kart gösteren uluslararası hakem Mustapha Ghorbal'ın kararlarına itiraz etmesi nedeniyle, Chabab Belouizdad'ın teknik ekibinin başında yalnızca 6 maçın ardından resmen istifa ettiğini aktardı.

Karşılaşma, Ghorbal'ın 3 penaltı vermesinin yanı sıra USM Alger oyuncusu Abada'nın ve itirazları nedeniyle Maâloul'un kırmızı kart görmesinin ardından gergin bir atmosfere ve hakem kararlarına yönelik tekrarlanan itirazlara sahne oldu. Tunuslu teknik direktör, çekilme kararını maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra, ayrılığının nedenlerine ilişkin ek ayrıntı vermeden açıkladı.

Chabab Belouizdad, teknik direktörünün kararına ilişkin şu ana dek resmi bir açıklama yapmazken, basın raporları Maâloul ile kulüp yetkilileri arasında kararını görüşmek üzere daha sonra bir görüşme yapılabileceğine işaret etti. İstifanın kesin mi olduğu yoksa karşılaşma sonrası bir öfke anında mı geldiği konusunda ise belirsizlik hâkim.