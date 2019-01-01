Nabil Fekir'in Liverpool'a transferi neden gerçekleşmedi? Menajerinden büyük itiraf!

Nabil Fekir 2018 yazında Liverpool oyuncusu olmak üzereydi ama transfer son anda iptal oldu. Peki neden? Oyuncunun menajeri anlattı.

Nabil Fekir'in 2018 yazında 'a gerçekleşmeyen transferini, kulübün sağlık kontrollerinden çıkan sonuçlardan memnun olmamasıyla açıklanmıştı.

Fakat oyuncunun eski menajerine göre tüm hikâye bundan ibaret değil ve kabahatin önemli bir kısmı Fekir'in eniştesine ait.

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Pierre Bernes, Canal +'a yaptığı açıklamada o dönem çok konuşulan transfer hikâyesini "Nabil, Liverpool için öncelikli bir transferdi. Kulüp temsilcileriyle, Jean Michel Aulas'la ve Jürgen Klopp'la dört ay boyunca görüşmeler yürüttüm. Her şey hazırdı. Oyuncum dört yıllık kontrata imza atacak ve toplamda 45 milyon euro kazanacaktı. Sözleşmenin imzalanacağı gün, Rambouillet'te, Nabil yanında bir avukatla bir de eniştesiyle (eşinin kardeşi) geldi ve 'Her şeyi durdurun, yeniden görüşeceğiz' dediler. Gerçek dışı bir sahneydi. Walt Disney filminde gibiydik." sözleriyle anlattı.

Oyuncunun dizindeki sakatlık geçmişinin de Liverpool'un transferden vazgeçmesinde etkili olduğunu itiraf eden Bernes, "İki faktör vardı: Sağlık kontrolünden istenen sonuç çıkmadı. Ama diğer faktör de şu ki, Liverpool gibi bir kulüple anlaşmak istiyorsanız, tavırlarınız düzgün olmalı. Liverpool yetkilileri bu tiyatroyu gördükleri an transferden vazgeçtiler. Bazen oyuncular sakat olsalar da menajerler transferi gerçekleştirebilir. Nabil'in eşinin kardeşi bir anda onun menajeri gibi hareket etmeye başladı. Transferden komisyon istedi. Artık moda oldu biliyorsunuz. Fekir kendini bulutların üzerinde görüyordu. Liverpool delegasyonuyla selamlaşmadı bile. Çok utandım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında 'e transfer olan Fransız futbolcu 5 maçında 2 gol attı.