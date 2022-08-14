Nabil Fekir: "Lyon'da sahada sadece eğlenmeyi düşünen bir çocuktum"

Nabil Fekir; sert oyun tarzı, Cezayir yerine Fransa'yı seçmesi ve iptal olan Liverpool transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Real Betis forveti Nabil Fekir, The Guardian’dan Sid Lowe’a verdiği röportajda, seçimini ülkesi Cezayir yerine Fransa’dan yana kullanması ve iptal edilen Liverpool transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Nabil Fekir, Avrupa’nın beş büyük liginde ve La Liga’da tüm oyuncular arasında geçen sezon en çok faul yapan isimdi. Futbol sevgisi küçük yaşlarda başlayan Fekir oyun tarzını mahallede futbol oynadığı zamanlardan kaynaklı olarak ‘sokak’ stiline benzetiyor.

Belirli bir stili var

2019’da Real Betis’e katılmasından bu yana tam dört kırmızı kart gördü. Manuel Pellegrini, Fekir için “Belirli bir stili var; böyle oynamayı seviyor ve temastan hoşlanıyor.” açıklamalarında bulundu. Nabil Fekir ise bu konuya cevap olarak, “O benim oyunum. Topa ihtiyacım var. Bu yüzden çok faul yapıyorum; sorun değil.” şeklinde bir yanıt verdi.

Nebil Fekir’e bu konuda hoşgörülü yaklaşılmasının bir sebebi var. Kendisi her iki sezonda da 50’ye yakın gol attı ve asist yaptı.

Hatta bundan daha fazlası da var. Betis için 17 sene sonra ilk Copa del Rey galibiyetinde oldukça önemli bir roldeydi.

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‘Sadece yıldız olma fantezisiyle ilerleyen basit bir adam değil’

Pellegrini, Betis finaline hazırlanırken Fekir için "Onun belli bir karakteri var. Sadece yıldız olma fantazisiyle ilerleyen basit bir adam değil. Ona koçluk yapmak bir zevk ve neden daha büyük kulüplerde olmadığını anlamıyorum çünkü gerçekten hak ediyor." açıklamalarında bulundu.

Pellegrini, “Peki ona bunu söyler misin? Ona Barcelona’da, Bayern’de, City’de olması gerektiğini söylebilir misin?” sorusuna ise, “Hayır çünkü Betis’ten ayrılmasını istemem” şeklinde bir cevap vermişti.

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‘Çocukluğumdaki gibi oynuyorum; bu bir oyun, bir zevk’

Nabil Fekir’de kulübün felsefesine uyan ve onu burada tutan bir şey vardı. "Eğlence? evet her zaman. Anlara bağlı olarak her zaman baskı da var ama eğer bundan zevk almıyorsan..." sözleriyle kendisi için oyundan zevk almanın ne kadar önemli olduğuna değindi.”

"Benim için bu bir oyun, bir zevk ve hep bu şekilde devam etmesini umuyorum. Çocukluğumdaki gibi oynuyorum. Değişen tek şey deneyimim. Şimdi 29 yaşımdayım tabii ki tam olarak 19 yaşımdaki gibi oynamayacağım artık kafamı kullanarak koşuyorum ama özünde aslında hiçbir şey değişmedi."

'Okulda çalış derlerdi benim kafamdaki tek şey futboldu'

Fekir’in iki erkek kardeşi de amatör futbolcu. Kendisinden dört yaş küçük olan kardeşi Yasin ise Betis’in B takımında oynuyor. Kardeşi için, “Bence o çok iyi. Objektif miyim bilmiyorum ama bence çok iyi. O da benim gibi sağ ayak oynuyor.”

“Babam bir metal fabrikasında çalışıyordu annemse kreşte çalıştı, çocuklara baktı. Bize her zaman okulda çok çalış derlerdi benimde kafamdaki tek şey futboldu. Tanrıya şükürler olsun ki buna ulaştım.”

“Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyorum. Tek bir düşünce vardı: futbolcu olmak. Emekli olunca ne yapacağımı da açıkçası bilmiyorum. Kendimi bir teknik direktör olarak göremiyorum ama hep bunu söylüyorlar.

"Biz gerçekten futbolu çok seviyoruz. Bütün hayatımızı futbolla geçirdik, futboldan sonrasında ne yapacağımızı bilmiyoruz. 41 yaşında Joaquin gibi olabilir miyim bilmiyorum ama olmak isterim.”

‘Mahallede futbol oynardım, sanırım bu yüzden ‘sokak’ tarzında bir oyunum var’

“Lyon’da sadece sahada arkadaşlarımla eğlenmeyi düşünen mütevazi bir çocuktum. Kazanmak istiyordum ama hiç soru sormadan, bana ne olacağını merak etmeden kazanmak istiyordum. Mahallede futbol oynardım, sanırım bu yüzden ‘sokak’ tarzında bir oyunum var

‘Futbolu seviyordum, sadece oynamak istedim’

“Daha çok koçların yapmak istediklerime izin verdiği yerel takımlarda oynadım bu benim için bir özgürlük veriyor.”

Fekir, Lyon altyapısına 12 yaşında katılmıştı; o günler için, “İlk başta zordu ve iki sene sonra ayrıldım. Nedenini hatırlamıyorum özel bir sebep yoktu. Dört yıl sonra tekrar aradılar. Ne değişmişti bilmiyorum belki de hata yaptıklarını anladılar. Ayrıldım ve yerel kulüplere gittim. Lyon veya başka bir kulüp olması önemli değildi. Futbolu seviyordum sadece oynamak istedim. Bir mahalle takımına gittim ve çok keyif aldım.”

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‘Aynı anda iki ülkeyi de sevebileceğinizi anlamıyorlar’

Fekir, Fransa'nın kıdemli kadrosundan Cezayir takımı için ilk kez çağrıldığında bu kararın onun için zor olduğunu anlatıyor.

"Bu benim için çok zordu. Babam ben doğmadan bir yıl önce Fransa'ya gelmiş annem de Cezayirli ama o daha uzun süredir Fransa'daydı. Ben her sene Cezayir'e giderdim. Kendimi hem Fransız hem de Cezayirli gibi hissediyorum."

"Bunu anlamayan insanlar var mı?" sorusuna Fekir, "Evet, evet bu işte işleri karmaşıklaştırıyor. Bazı insanlar aynı anda iki ülkeyi de sevebileceğinizi anlamıyor. Benim için zordu, gençtim. Bir sürü insan bana Fransa diyordu, bir sürü insan da Cezayir diyordu. Sonunda Fransa'yı seçtim ve bunlar benim için çok zor anlardı. Hayat bu, yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim."

Fekir'in bunu anlattığı ilk kişi babası olmuştu. "Babam istemedi ve bu çok normal onu anlıyorum. Fransa'yı seçmem onu biraz üzdü ama hayat bu; kararlar var ve bu benim kararım sorumluluk alıyorum."

‘Kadere inanırım, Liverpool’a imza atmadıysam Betis beni burada beklediği için’

Fekir’in 2018 yazında dizindeki problem sebebiyle sağlık kontrolünden geçemediği öne sürülerek Liverpool transferi iptal edilmişti. Fekir bu konudaki soruya, “Menajerimle aramda bir sorun vardı. Ayrıntılara girmek istemiyorum ama menajerim ve benim aramda bir problemdi. İnsanlara benim dizim hakkında olduğu söylendi ama bu bir bahane. Gerçekten aslında ne olduğunu bilmiyorum.” sözleriyle cevap verdi. Ve artık o kişinin menajeri olmadığını ekledi.

“Kadere inanırım. Liverpool’a imza atmasıysam bunun sebebi Betis’in beni burada beklemesiydi. Betis özel bir kulüp. Hayat bu; hiçbir şeyden pişman değilim, geleceği düşünmüyorum. Her günü yaşıyorum ve eğlenmeye çalışıyorum, oynuyorum.”