Nabil Fekir: Liverpool transferimle ilgili yalan söyledi

Fransız oyuncu, 2018 yazında Liverpool ile son anda gerçekleşmeyen transferinin perde arkasını anlattı.

Nabil Fekir, 2018 yaz transfer döneminde 'un ısrarla transfer etmek istediği bir isimdi.

İngiliz kulübü Fekir'in o dönemki kulübü ile 53 milyon pound bonservis bedelinde anlaşmış, transfer imza aşamasına gelmişti.

Liverpool, buna rağmen son anda Fekir'in sağlık kontrollerinden çıkan sonuçları sebep göstererek transferden vaz geçti.

Fransız L'Equipe gazetesine konuşan Fekir, Liverpool'a sert eleştirilerde bulundu.

"Çok sayıda yalan söylendi ve bu beni etkiledi" diyen Fransız yıldız, sağlık durumunda bir sorun olmadığını aşşağıdaki ifadelerle belirtti:

"Söylenen şeyler doğru değildi. Milli Takımı'nın genel merkezinde sağlık kontrollerine girdim. Sakat olduğu söylenen dizim raporda yer almıyordu bile"

Aynı dönem Lyon'un kendisine yeni bir kontrat önerdiğini hatırlatan Fekir, "Eğer dizim o kadar kötü durumda olsaydı Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas bana cazip bir teklif yapar mıydı" cümlesini kullandı.

Ailesi yüzünden transferin gerçekleşmediği dedikodularına da cevap veren Fransız orta saha, "En kötüsü ailem yüzünden transferin iptal edildiğinin söylenmesiydi. Bu da bir yalan ama bununla yaşamak zorundayım" dedi.

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"Gerçeği mi istiyorsunuz? Ben bile bilmiyorum" diyen yıldız oyuncu, Liverpool'un gerçeği anlatmadığına vurgu yaptı:

"Sağlık kontrollerinden geçtim ve Liverpool fikrini değiştirdi. Dizim yüzünden böyle olduğuna inanmamı istediler çünkü bir bahaneye ihtiyaçları vardı. Dizim son derece iyi durumda ve tamamen sağlıklıyım"

2018 yazında kulübünde kalan Fransız oyuncu, bu yaz 'e transfer olarak futbol dünyasını şaşkınlığa uğratmıştı.