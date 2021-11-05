Nabil Fekir, Kerem Demirbay'ın kulağına saldırdı
Nabil Fekir, Kerem Demirbay'ın kendisine yaptığı hareketin ardından 28 yaşındaki oyuncunun kulağına saldırdı.
UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup maçında Bayer Leverkusen, Real Betis'i konuk etti.
Karşılaşma 4-0 Alman ekibinin üstünlüğü ile sonuçlanırken Kerem Demirbay - Nabil Fekir gerginliği maçın önüne geçti.
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Kerem Demirbay ile Nabil Fekir arasında ne yaşandı?
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki oyuncu arasında tansiyon yükseldi.
Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay ile Nabil Fekir'in girdikleri ikili mücadele kavgaya dönüştü.
Kerem Demirbay'ın Fekir'in üzerine topu sert bir şekilde atmasının ardından ipler koptu.
Nabil Fekir, Kerem'in üzerine yürüyerek 28 yaşındaki oyuncunun kulağına saldırdı. İki oyuncu arasında yaşanan gerginliğe sahadaki diğer oyuncular da müdahil oldu.
Tartışmanın ardından neler yaşandı?
İki oyuncu arasındaki gerginlik teknik heyetin devreye girmesiyle son buldu.
İngiliz hakem Anthony Taylor, Kerem Demirbay ve Nabil Fekir'i gösterdiği kırmızı kart ile cezalandırdı.