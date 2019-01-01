Nabil Dirar'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlıkları geçen Nabil Dirar ve Harun Tekin, takımla çalıştı. Max Kruse ve Adil Rami ise özel program dahilinde antrenman yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe, akşam saatlerinde ise Kayseri'ye gidecek.
Ekim ayının başında fıtık ameliyatı olan Faslı oyuncu, sarı lacivertli ekibin oynadığı Denizlispor, Konyaspor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarını kaçırmak zorunda kalmıştı.
Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.