Nabil Dirar'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nabil Dirar sevinci yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları geçen Nabil Dirar ve Harun Tekin, takımla çalıştı. Max Kruse ve Adil Rami ise özel program dahilinde antrenman yaptı.

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Sarı-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe, akşam saatlerinde ise Kayseri'ye gidecek.

Ekim ayının başında fıtık ameliyatı olan Faslı oyuncu, sarı lacivertli ekibin oynadığı , ve Tarsus İdman Yurdu maçlarını kaçırmak zorunda kalmıştı.

Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.