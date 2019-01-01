Nabil Dirar, Bayern Münih maçında oyundan çıkmak istedi!
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Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynadığı maçın 73. dakikasında gergin anlar yaşandı.
Sahaya yakın bölümündeki sarı-lacivertli taraftarlar, taç çizgisi yakınındaki bir pozisyon sırasında Nabil Dirar'ı protesto etti.
Dirar, kendisini ıslıklayan taraftarları göstererek sahadan çıkmak istedi.
Faslı oyuncuya Teknik Direktör Ersun Yanal ve kulübedeki oyuncular engel oldu.
Öte yandan Ersun Yanal, tribünlere dönüp takıma destek olmalarını isterken, takım arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münih'ten Thomas Müller'in de Dirar'a moral verdiği görüldü.