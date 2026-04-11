N'Golo Kanté, muhteşem bir açılış golüyle Fenerbahçe'ye yol gösterdi

Fenerbahçe, Cumartesi günü Türkiye Şampiyonluğu mücadelesinde puan kaybetmedi. Sarı Kanaryalar, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Pazar günü kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'ın şu an için bir puan gerisinde bulunuyor.

İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe, Kayseri'de gol orucunu bozdu. N'Golo Kanté, muhteşem golleriyle tanınan bir oyuncu olmasa da, cumartesi günü gol sayısına bir yenisini eklemeyi başardı. On altı metrenin dışından attığı vole ile skoru 0-1'e getirerek muhteşem bir şekilde açılışı yaptı.

Bu rahatlatıcı golün ardından Fenerbahçe, ikinci yarıya nispeten rahat bir şekilde başladı. Maçın kaderi bir saat sonra belli oldu; Anderson Talisca, ceza sahası kenarından serbest vuruş kullanma şansı buldu ve sol ayağıyla kusursuz bir vuruş yaparak skoru 0-2'ye getirdi.

İki dakika sonra Fenerbahçe farkı daha da açtı. Dorgeles Nene, bir savunma oyuncusundan topu ayağına geldiğinde Kayserispor'un ceza sahası içindeydi. Malili oyuncu hiç tereddüt etmedi ve topu kısa köşeye gönderdi: 0-3.

Normal sürenin bitimine birkaç dakika kala Fenerbahçe farkı daha da açtı. Kerem Aktürkoglu'nun pasını alan Talisca, soğukkanlılıkla kafayla topu ağlara gönderdi: 0-4.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba 68. dakikada oyuna girdi. Jayden Oosterwolde ilk 11'de başladı, ancak ilk yarıda gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki maçta (Rizespor-ev) forma giyemeyecek.