Müzakerelerin seyrini değiştiren cümle: Vinicius gerçek rotasını açıklıyor

Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, kulübünden ayrılmasının yalnızca tek bir durumda söz konusu olabileceğini, o durumun da kulübün artık kendisiyle devam etmek istemediğini hissetmesi olduğunu vurgulayarak, temsilcilerine Santiago Bernabeu'da kalmaya kararlı olduğunu bildirdi ve kraliyet kulübüyle sözleşme yenileme konusundaki tavrını netleştirdi.

Brezilya gazetesi "Globo"nun aktardığına göre Vinicius, müzakereler sırasında Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili kararının net olduğunu belirterek şunları söyledi: "Real Madrid'den yalnızca beni istemediklerini hissedersem ayrılırım. Burası benim kulübüm." Bu sözler, oyuncunun kendisine parlak bir yükseliş yaşatan ve onu dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline getiren takımına olan bağlılığını yansıttı.

Brezilyalı forvetin bu tavrı, sözleşme yenileme müzakerelerinin aylarca süren bir karmaşa yaşadığı bir dönemde geldi. Bu karmaşa, iki taraf arasında yeni anlaşmanın mali detaylarına, başta imza bonusunun değeri ve performansa bağlı bazı maddelere ilişkin anlaşmazlıklardan kaynaklanıyordu. Haziran 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesinin yaklaşması, kulüp yönetimini takımın en önemli unsurlarından birini yalnızca bir sezon sonra bedelsiz kaybetmemek için dosyayı kapatma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştı.

Raporlar, Vinicius'un imaj haklarının değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir şart öne sürmediğini, aynı şekilde mali taleplerinin de tavrındaki temel etken olmadığını doğruladı. Zira oyuncu, kendi evi olarak gördüğü kulüp Real Madrid'de kariyerine devam etme arzusuna odaklandı; bu da iki taraf arasında görüşlerin yakınlaşmasına ve nihai bir anlaşmaya varılmasına katkı sağladı.