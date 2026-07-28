“Geçen yıl kış arasından önce Read'in Bayern Münih'e transferi için aktif şekilde girişimlerde bulundum” diyen Dennis te Kloese, şu anda Meksika kulübü CF Monterrey'de görev yapıyor ve bu açıklamayı De Telegraaf'a verdiği röportajda yaptı. Buna göre yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli gündemdeydi. Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'den kulüplerin de sağ bekle ilgilendiği belirtildi.

Read, Feyenoord Rotterdam ile sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve böylece uluslararası dev kulüplerin radarına girdi. Te Kloese'nin planı, “transferi tamamlamak, Givairo'nun yarım sezon daha Feyenoord'da oynamasını sağlamak ve yazın ayrılmasına izin vermekti. Ancak sonra Givairo iki kez sakatlandı. Bu da planlarımızı bozdu” şeklindeydi.

Read, kasım ayında uyluk sakatlığı yaşadı.Ocak ayında sahalara döndü ancak yalnızca bir maçın ardından yeniden haftalarca forma giyemedi. Bu yaşanmasaydı, “muhtemelen Bayern ile anlaşırdık çünkü görüşmeler artık oldukça somuttu”.

Givairo Read şimdi Nottingham Forest ile anılıyor

Sakatlık geçmişi nedeniyle Bayern Münih sonunda Read'den uzaklaştı ve bunun yerine Nathaniel Brown'ı kadrosuna katmaya karar verdi. 23 yaşındaki Alman milli oyuncu, DFB'deki çıkışının ardından Dünya Kupası'nda 50 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Münih'e transfer oldu.

Read ise sezonun son bölümünde yeniden düzenli olarak forma şansı buldu ancak Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaramadı. 20 yaşındaki oyuncu şu anda Nottingham Forest'a transferiyle gündemde. Gelen bilgilere göre Feyenoord son olarak 22 milyon euroluk bir teklifi reddetti.