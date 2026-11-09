Manchester United savunmacısı Patrick Dorgu, pazar günü Aston Villa ile sahalarında 4-4 berabere kaldıkları çalkantılı maçta 96. dakikada attığı dramatik beraberlik golünden pek memnuniyet duyamadığını itiraf etti. Old Trafford'da iki kez iki farklı geriden gelmelerine rağmen Michael Carrick'in zor günler geçiren takımı, millî maç arasına Premier Lig'de düşme hattında giriyor.

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Son dakika kafa golüyle kaotik maçtan bir puan çıktı

Joshua Zirkzee'nin golünden dört dakika sonra Dorgu, uzatma dakikalarının altıncısında kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek Michael Carrick'in takımına bir puanı kurtardı. Nottingham Forest'ın cumartesi günü Manchester City'yi yenmesinin ardından son üç sıraya gerileyen ev sahibi ekip, bir maçta iki gollük farkı iki kez kapatan ilk Premier League takımı oldu. Yine de aldığı bu puan, onu düşme hattının dışına çıkmaktan bir puan uzakta bıraktı.

Bek, soyunma odasında ortak bir tepki istiyor

Unai Emery'nin takımı, Alysson'ın Senne Lammens'i mağlup etmesi ve ardından Nicolas Jackson'ın dönen topu ağlara göndermesiyle ilk dört dakikada 2-0 öne geçti. Boubacar Kamara'nın Matheus Cunha'ya yaptığı faulün ardından Bruno Fernandes 16. dakikada penaltıdan gol attı. Eski Villa orta saha oyuncusu Youri Tielemans da 44. dakikada Noussair Mazraoui'nin geriye çıkardığı pasla eşitliği sağladı. Buna rağmen Dorgu, son düdüğün ardından hayal kırıklığını dile getirdi.

Sky Sports'a konuşan Dorgu, şunları söyledi: "Mutlu değilim. Kötü bir durumdayız. Bundan çıkmak için birlikte mücadele etmeliyiz. Beraberlik yenilgiden daha iyi ama daha iyi fırsatları biz yakaladık. Herkes kendine bakıp yeterince çaba gösterip göstermediğini sormalı. Teknik direktör, kulüp için mücadele etmeli ve bu durumdan birlikte çıkmalıyız.

"Elbette [düşme hattında olmak] can yakıyor. Önümüzde çok maç var. Herkesin milli aradan hazır dönmesine ve galibiyetler almaya başlamamıza ihtiyacımız var."

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Savunma hataları tarihi geri dönüşün önüne geçti

Villa, Diogo Dalot'nun Alysson'a yaptığı faulün ardından John McGinn'in 48. dakikada kullandığı penaltıyla ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Leny Yoro ve Lammens'in bir serbest vuruşta topu uzaklaştıramamasının ardından Leon Goretzka, 53. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak United 120,8 km koştu. Bu, takımın 2026'da Carrick yönetiminde ulaştığı en yüksek mesafeydi. United, salı günü Roma karşısında aldığı galibiyetin ardından bir hafta içinde üçüncü kez iki farklı geriden döndü.

Carrick, Dorgu hakkında BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Onun aramızda olması güzel. Onu nasıl kullandığımız konusunda dikkatli davrandık. Oyuna girip fark yarattı. Elbette bulunduğumuz konumu iyileştirmemiz gerekiyor. Savunmada daha sağlam olursak son üç maçtan ileriye taşıyabileceğimiz pek çok şey var."

Milli aranın ardından ligde kalma mücadelesi var

İki kulüp de şimdi, farklı hayal kırıklıklarını gidermeye çalışacakları iki haftalık milli araya giriyor. Villa, son bölümdeki üstünlüğünü koruyamayarak sekizinci sıraya yükselme fırsatını kaçırdı. Carrick'in üzerindeki baskı ise takımının dağınık savunmasını düzeltmesi için sürüyor. United'ın son üç sıradan çıkabilmesi için lig maçları yeniden başladığında mücadeleci geri dönüşlerini galibiyetlere dönüştürmesi gerekiyor.