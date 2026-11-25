Florian Wirtz, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a yüksek profilli transferinin ardından ilk sezonunda yaşadığı kişisel zorlukları açıkça anlattı. Büyük bir bonservis bedeliyle gelen Alman milli futbolcu, Premier Lig'e hemen uyum sağlayamamasının kendisinde zaman zaman derin bir hayal kırıklığı yarattığını kabul etti.

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Wirtz, Anfield'daki zorlu uyum sürecinin ardından eski formuna kavuşuyor

Wirtz, pazar günü Manchester United karşısında alınan galibiyette göz kamaştıran bir performans sergiledi. Bir gol atıp bir asist yaparak artan özgüvenini gösterdi. Bu etkileyici performans, geçen yaz Bayer Leverkusen'den o dönem Britanya transfer rekoru olan bir bedelle gelişini izleyen çalkantılı dönemle keskin bir tezat oluşturdu.

Bundesliga'dan ayrıldıktan sonra hemen başarılı olması beklenen 23 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda yalnızca yedi gol attı ve asist sayısında da beklentilerin altında kaldı. Bu zorluklar mevcut sezona da taşındı ve son dönemde yeniden yükselişe geçene kadar sık sık maçlardan erken çıkarıldı.

Alman oyun kurucu, kendi üzerindeki baskıyı anlattı

Wirtz, hayal kırıklığının dışarıdan gelen eleştirilerden değil, kendi beklentilerinden kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: «Bu daha çok kendi kafamda yaşadığım bir şey, hakkımda konuşan insanlarla ilgili değil. Kendime koyduğum hedeflerle ve sergilemek istediğim performansla ilgili. Kendime her zaman inandım, niteliklerimi biliyordum ve şimdi de biliyorum.»

Oyun kurucu şöyle devam etti: «Bazen karşılığını almak için daha da fazla çalışmanız gereken dönemler oluyor ama şu anın tadını çıkarıyorum. Şu anda işler iyi gittiği için gerçekten mutluyum ve kendimden memnunum. Böyle devam etmek istiyorum.»

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Zihinsel durumuna da değinen Wirtz sözlerini şöyle sürdürdü: «Elbette kendimden memnun olmadığım günler oldu. Her zaman kendim üzerinde çalışmaya ve her gün daha iyi olmaya gayret ediyorum ama kendinize çok fazla baskı yapmanın bir anlamı olmadığına hâlâ inanıyorum, çünkü bu, süreçte yardımcı olmuyor. Kendime inandım, bu yüzden fazla canımı sıkmadım. Ama elbette bazı günler kendimden pek memnun değildim. Şimdi ise yalnızca şu an yaşadığım dönemden söz edebilirim ve bundan gerçekten keyif alıyorum.»

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Iraola'nın güveni ve Klopp'un tavsiyeleri yükselişinde etkili oldu

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola'nın istikrarlı desteği, verimsiz geçen o aylarda belirleyici oldu. Iraola, dışarıdan gelen eleştirilere rağmen Wirtz'e forma vermeyi sürdürdü. Almanya teknik direktörü ve Liverpool'un eski menajeri Jurgen Klopp'la birlikte geçirdiği verimli milli ara da özgüvenini artırdı. Wirtz, geçen hafta Hollanda'nın 5-0 mağlup edildiği maçta iki gol attı.

Wirtz, Klopp hakkında «Burada başarılı olmam için bana tavsiyeler vermeye çalışıyor, çünkü bunun nasıl yapılacağını gösterdi» dedi. «Bu kulüp ve buradaki pek çok insan hakkında çok şey biliyor. Bana iyi tavsiyeler verebilmesi gerçekten çok güzel.»

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«Bunlar hep küçük şeyler, daha çok özel konular. Kulüp, burası ve insanlar hakkında güzel şeyler söylüyor. Bunu uzun süre yaşamış birinden duymak yardımcı oluyor. Konuşmak için iyi bir konu.»

Belçika'da Avrupa sınavı bekliyor

Lig ve milli takımdaki başarılarla yeni bir ivme yakalayan Wirtz, Avrupa'da da formunu sürdürmek için hemen bir fırsat bulacak. Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Club Brugge ile karşılaşmak üzere Jan Breydel Stadyumu'na gidecek. Oyun kurucu, maçların sonucuna yaptığı belirleyici katkıları sürdürmeyi hedefleyecek.