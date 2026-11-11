Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, aralarındaki anlaşmazlık hakkında ortaya atılan haberlerin ardından, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında yarın perşembe günü oynanacak İtalya Milli Takımı'yla karşılaşmada Kylian Mbappé'nin yer almayacağını açıkladı.

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Bugün çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Zidane, Fransız RMC kanalının aktardığına göre şunları söyledi: "Kylian yarınki maçı kaçıracak. Hafif ağrılar hissetti ve her zamanki gibi hiçbir şeyi riske atmak istemiyoruz. Bunlar üzücü şeyler ama futbolun bir parçası, umarım pazar günü (son hafta kapsamındaki Türkiye maçında) bizimle olur."

Fransız basınına göre Mbappe arka uyluk kaslarında bir rahatsızlık yaşıyor ve İtalya ile Milano'daki karşılaşmaya yalnızca 24 saat kala millî takımın bugünkü son takım antrenmanına katılmayarak yalnızca tedavi görmekle yetindi.

Mbappe'nin fiziksel sorunu hassas bir zamanda ortaya çıkıyor; zira başta "L'Équipe" gazetesi olmak üzere diğer bazı raporlar, millî takım kaptanı ile yeni teknik direktörü arasında hiç de uyumlu olmayan bir ilişki bulunduğundan söz etmişti; bu durum, oyuncunun eski teknik direktör Didier Deschamps ile kurduğu ilişkiyle kıyaslanıyor.

Gerginliğin kökeni, Zidane'ın teknik heyetin başındaki ilk kampına dayanıyor. O dönemde Zidane, Mbappe'yi sol kanat mevkisinde sahaya sürmeye ve hücumun ortasında Dembele'ye güvenmeye karar vermişti; bu karar, özellikle son dönemde net forvet mevkisinde oynamayı tercih eden Madridli yıldızın hücum sistemindeki konumunda bir değişiklik olarak yorumlandı.

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Zidane: Mbappe mutlu değil

Real Madrid forvetinin psikolojik durumu hakkında Zidane şöyle konuştu: "Onu iyi durumda görüyorum. Kanıtı da hâlâ bizimle olması. Mutlu değil ve yarın oynamak istiyordu, ama risk almamak gerekiyor çünkü sezon hâlâ uzun."

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Mbappe'nin sakatlığı, Fransa millî takımının bir dizi eksikle boğuştuğu bir dönemde geldi; Zidane daha önce Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ı planlarının dışında bıraktığını açıklamıştı.

Fransa teknik direktörü, sakatlıkların çokluğu hakkında şunları söyledi: "Oyuncuları ben seçiyorum ve bazen kontrol edemeyeceğimiz şeyler oluyor. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla birlikte kasım dönemini kabullenmek gerekiyor. Bu üzücü bir durum ve teknik direktör için korkunç bir şey, ama başka seçeneğimiz yok."

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Zidane, Maiuolo'yu çağırma nedenini açıkladı

Zidane, Seni Maiuolo'yu çağırması hakkında konuşarak şunları söyledi: "Onunla ilgili her şeyi seviyorum, tekniğini ve sunduklarını seviyorum. Doğal olarak, listede yer alan bir oyuncu. İşleri mantıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca 21 yaş altı millî takım oyuncularını aramıyoruz, bir listemiz var ve eksikler olduğunda yedekleri çağırıyoruz."

Zidane: İyi bir maç çıkaracak oyunculara sahibiz

Eksiklere rağmen Fransa'nın hedefleri hakkında Zidane şöyle konuştu: "Takımın mümkün olan en iyi durumda olması için dengeyi arayacağız. Her şeye rağmen iyi bir maç çıkarabilecek oyunculara sahibiz. Seçeneğimiz olmadığında oyuncuları sahaya sürer ve galibiyeti elde etmeye çalışırız."

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Zidane, Diouf ile Zaire-Emery'nin mevkisini belirledi

Zidane, Diouf'un kulübünde millî takıma kıyasla farklı bir mevkide oynadığını açıklayarak şunları ekledi: "Diouf, kulübünde ve bizimle farklı bir mevkide oynayan bir oyuncu. Sol tarafta oynayabilir."

Warren Zaire-Emery'nin birden fazla mevkide oynayabilmesi konusunda ise şöyle dedi: "İstediğim şey oyuncuyu görmek. Kulüplerdeki teknik direktörleri anlıyorum, çok sayıda maç var. Bana gelince, onu en iyi koşullarda görmek istiyorum. Sağ tarafta Malo Gusto ve Sacha Boey ile iyi durumdayız. Warren ile hedefim onu orta sahada görmek."

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Zidane, Kroupi'nin durumunu açıkladı

Kroupi'nin durumuyla ilgili Zidane şunları söyledi: "Maça başlamak mı? Göreceğiz. O bizimle ve fikir, grubun içinde olması. Neler yaşadığını biliyoruz ama bugün hazır. Durumunu temkinli bir şekilde ele alacağız, ancak potansiyelini biliyoruz. İçinden geçtiğimiz böyle bir dönemde, o burada ve hazır."

Zidane, Riner'in başkan adaylığı hakkında yorum yapmayı reddetti

Zidane, Fransız judocu Teddy Riner'in Fransa başkanlığına adaylığı hakkında yorum yapmayı reddederek şunları söyledi: "Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. O bunu yaptı ve yapmak istediği şeyde yalnızca iyi şanslar diliyorum. Söyleyebileceğim tek şey bu."

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Zidane, Juventus'a kapıyı araladı

İtalya millî takımına karşı oynamadan önce Zidane, Juventus ile ilgili anılarını tazeledi ve İtalyan teknik direktör Marcello Lippi'nin kariyerinde oynadığı role dikkat çekerek şunları söyledi: "Marcello Lippi bana bir şey öğretti: Her zaman ileri gitmek gerekir. Torino'ya geldiğimde iyi oynamıyordum, bu yüzden basın ve taraftarlar beni yeterli seviyede görmüyordu. Lippi, benim onunla oynamam gerektiğini söyledi ve ben de tutumuma sadık kaldım."

Şunları ekledi: "Juventus'a teknik direktör olmak mı? Neden olmasın, belki gelecekte."

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Zidane ayrıca İtalyan futbolundan öğrendiği en önemli şey hakkında konuşarak şunları söyledi: "Taktik. Marcello Lippi ile her gün 30 dakika boyunca taktiksel yönde çalıştığımızı hatırlıyorum. Topla oynamak isteyen benim gibi bir oyuncu için bu bazen can sıkıcıydı. Ama bu deneyimi yaşadığım için şanslıydım, çünkü taktiksel açıdan ustaydılar. Bana güven verdiler ve ben de sahada bunun karşılığını vermeye çalıştım."