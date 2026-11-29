Uruguay efsanesi Fernando Muslera, Estudiantes'in Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'a 1-0 yenilmesinin ardından profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 40 yaşındaki kaleci, cumartesi günü Estadio Centenario'da oynanan finalin hemen ardından kararını doğruladı ve kupayı kazanamamasına rağmen futbola mutlu veda ettiğini söyledi.

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Muslera finalin ardından veda etti

Muslera, Montevideo'da Palmeiras'a yenilmelerinden yalnızca dakikalar sonra futbolculuk kariyerini noktaladı. Estudiantes'in finale uzanan yolculuğunda, özellikle Flamengo'ya karşı yarı finalde öne çıkan deneyimli kaleci, kariyerini kupayla taçlandıramadı. Cumartesi günü kalesinde pek sınanmadı ve Ramon Sosa'nın galibiyeti getiren golünü önlemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu.

Kaleci, duygusal vedasını anlattı

Ülkesine ve profesyonel kariyerinin başladığı stadyuma dönen kaleci için bu karşılaşmanın kişisel anlamı büyüktü. Maçın ardından ESPN'e konuşan Muslera, üzücü sonuca rağmen takımının mücadelesinden gurur duyduğunu belirterek, “Son güne kadar mücadele etmiş olmaktan mutlu ayrılıyorum” dedi.

Dolu tribünlerin önünde yaşadığı buruk vedayı anlatırken şunları ekledi: “Sonuç nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum ama bugünkü maça kadar ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum. Çok mutlu ayrılıyorum. Sonuç ne olursa olsun kariyerim için muhteşem bir son; sonuç da futbolun bir parçası.

“Estudiantes benim evime, Uruguay'a, profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım stadyuma geldi. Tribünleri doldurdular ve sonuna kadar beni desteklediler. Şu anda konuşmak zor ama son güne kadar mücadele etmiş olmaktan mutlu ayrılıyorum.”

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Kupalarla dolu kariyeri yirmi yıla yayıldı

Muslera, finalden önce planlarını kulüp içinde konuştuğu için kararı Estudiantes yönetimi açısından tam bir sürpriz olmadı. Bu görüşmeleri yayıncı kuruluşa doğrularken, “Bunu konuşuyorduk. Henüz kesin olarak açıklamamıştım ama yönetimle görüşmüştüm. Takım arkadaşlarıma, Sebastian [Veron]'a ve şu anda beni dinleyen herkese teşekkür ettim” dedi.

Buenos Aires'te doğup Uruguay'da büyüyen Muslera, 2004'te Montevideo Wanderers formasıyla ilk maçına çıktı. Ardından Nacional'de kısa bir süre geçirdi ve altı ay sonra Lazio'ya transfer olarak Avrupa'ya gitti. Kariyerinin en çok kupa kazandığı dönemi Türkiye'de Galatasaray'da yaşadı ve Estudiantes'e katılmadan önce 19 şampiyonluk elde etti. Ayrıca Uruguay'ı beş Dünya Kupası'nda temsil etti ve 2011 Copa America'yı kazandı.

Estudiantes yeni kalecisini arayacak

Muslera'nın sahalara veda etmesiyle Estudiantes'in kıta finalindeki yenilginin ardından toparlanması ve gelecek sezon öncesinde güvenilir bir yeni birinci kaleci bulması gerekiyor. Onun engin tecrübesini ve soyunma odasındaki liderliğini doldurmak kulüp yönetimi için büyük bir sınav olacak. Futbolu bırakan efsane ise hem Güney Amerika hem de Türk futbolunda kalıcı bir iz bırakarak sahalardan ayrılıyor.