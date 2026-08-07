Portekizli José Mourinho, kulübe geldiği andan itibaren kendi imzasını taşıyan bir düzen kurma çabası çerçevesinde, Real Madrid içinde oyuncuların günlük yaşamının farklı ayrıntılarını kapsayan bir dizi yeni kural getirdi; bu kurallar beslenme ve disiplinden başlayarak sakatlıklardan iyileşme programlarına kadar uzanıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Mourinho Real Madrid'e geldiğinde Valdebebas Spor Tesisleri içindeki durumu inceledi ve ardından sistemin daha fazla kontrole ve kendi imzasını taşıyan yeni kurallara ihtiyaç duyduğunu gördükten sonra kapsamlı değişiklikler yapmaya karar verdi.

Gazete, oyuncuların daha önce günlerini istedikleri gibi düzenlemelerine olanak tanıyan tüm kolaylıklara sahip olduklarını, ancak Portekizli teknik adamın yalnızca antrenmanlar sırasında değil, aynı zamanda beslenme, sakatlıklardan iyileşme ve hatta Valdebebas'a geliş saatlerine uyum da dahil olmak üzere oyuncunun yaşamını çevreleyen her şey üzerinde denetimi sıkılaştırmaya karar verdiğini belirtti.

"As", bu kuralların yalnızca sertlikle değil, kararlılık ve inançla uygulandığını vurguladı; zira Mourinho, takım ruhunu inşa etmenin projesinin temel bir unsuru olduğunu düşünüyor. Bu nedenle kulüp, tüm oyuncuların ve teknik ekip üyelerinin Valdebebas'ta birlikte yemek yediği bir fotoğraf paylaştı; bu, daha önce alışılmış olmayan bir manzaraydı.

Portekizli teknik adam, bu alışkanlığı Benfica dönemi boyunca uygulamaya alıştıktan sonra Real Madrid'e taşıması nedeniyle, bunu takım içindeki bağı güçlendirmenin önemli bir parçası olarak görüyor.

"As", kulüp içinden kaynaklara dayanarak şunları aktardı: "Takım ruhunu ve birliği güçlendirmek istiyor ve işler heyecan verici bir şekilde ilerliyor." Başka kaynaklar ise "Ortam son derece iyi" diye vurguladı. Bunlar, geçen sezonun çok fazla gerginliğe sahne olan sonunun ardından kulüp içinde büyük takdir gören mesajlar.

Değişiklikler beslenme dosyasını da kapsadı; beslenme uzmanı artık yalnızca danışmanlık vermekle yetinmiyor, aksine kahvaltı ve ara öğünlere ait yemek menülerini zorunlu ve önceden belirlenmiş bir şekilde hazırlamaktan sorumlu hale geldi.

Tüm öğünler, daha önce daha fazla özgürlük olmasının ardından, kişisel tercihlerden uzak biçimde sportif performansa hizmet edecek şekilde tasarlandı.

İspanyol gazete, bu değişikliklerin soyunma odasında herhangi bir anlaşmazlığa yol açmadığını, aksine memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Disipline gelince, rapor yeni ceza politikasının oyunculardan tepki görmediğini belirtti; zira bu politika parasal cezalara değil, toplu antrenmanlardan ayrı olarak spor salonu içinde bireysel antrenmanların uygulanmasına dayanıyor.

Tüm oyuncular, antrenmanın başlama saatinden tam bir saat önce Valdebebas'a gelmekle yükümlü; herhangi bir gecikme, oyuncular arasında istisna veya ayrım yapılmaksızın cezayla karşılık buluyor.

Sakatlıklar dosyasında ise iyileşme artık Valdebebas içinde gerçekleştiriliyor; kişisel antrenörlerden yararlanılması halinde bile programlar spor tesisi içinde sabah ve akşam uygulanıyor.

Kulüp ve fiziksel hazırlıktan sorumlu ekibiyle tam koordinasyon sürerken, dışarıda tedavi görülmesine artık izin verilmiyor.

"As", iyileşme sürecinin artık bireysel bir mesele olmaktan çıktığını, daha kolektif hale geldiğini ve her zamankinden daha fazla denetime tabi tutulduğunu vurguladı. Bu, Mourinho'nun disiplin gerekliliklerinin top hareket etmeden önce başladığı ve kendi yönetiminde daha da sertleştiği inancından hareketle, hoşuna gitmeyen önceki uygulamalardan kurtulmaya çalıştığı yeni alışkanlıklar çerçevesinde gerçekleşiyor.