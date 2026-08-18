Mütevazı bir bedelle: Milan'ın yıldızı Chelsea'ye önerildi

Arsenal ve Manchester United'ın son dönemde Milanlı kanat oyuncusuna olan ilgilerini sona erdirmesinin ardından, Portekizli Rafael Leao'yu transfer etme fırsatı Chelsea'ye sunuldu.

27 yaşındaki Leao'nun adı, yaz transfer döneminin ilk aşamalarında Arsenal ve Manchester United ile güçlü bir şekilde anılmıştı.

Leao, yaklaşık on yıldır Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak kabul ediliyor; İtalyan ekibiyle yaklaşık 300 maça çıktı ve kulüpteki son beş sezonunun her birinde en az on gol kaydetti.

İngiliz "Metro" gazetesi, İtalyan "La Gazzetta dello Sport"a dayandırdığı haberinde, Milan'ın zorlu mali durumu nedeniyle Leao'dan kurtulmaya istekli olduğunu ve kanat oyuncusunun Serie A'daki rakibi Roma'ya teklif edildiğini aktardı.

Ancak Roma transferi tamamlamak için aktif bir çaba göstermiyor; bunun sonucunda Leao'nun menajerleri oyuncunun hizmetlerini Chelsea'ye de teklif etti.

Leao'nun, adı Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Manchester City, Arsenal ve Tottenham ile anılan Pedro Neto'ya olası bir alternatif olarak Chelsea'ye teklif edildiği öne sürülüyor.

Son raporlara göre, Chelsea eski Wolverhampton oyuncusu için gelen tekliflere açık, ancak 100 milyon sterline yakın bir bonservis bedeli talep edecek.

Leao'nun fiyatı bu yaz düşmeye devam etti ve İtalya'daki haberler, Milan'ın oyuncunun 40 milyon euro (34 milyon sterlin) karşılığında ayrılmasına kolaylıkla onay vereceğini belirtiyor.

Yaz döneminin başlarında Leao, adı Arsenal ve Manchester United ile anılmasının ardından Premier Lig'e transfer olmaktan memnuniyet duyacağını dile getirmişti.