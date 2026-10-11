Mutemed Cemal: Hakem bizi Ahly karşısında iki penaltıdan mahrum etti

Zamalek Teknik Direktörü Mutemed Cemal, takımının Ahly karşısındaki derbi maçında en az iki penaltıyı hak ettiğini söyledi ve yenilginin ardından beyaz takımın taraftarlarından özür diledi.

Ahly, bu akşam Pazar günü Kahire Stadyumu'nda oynanan Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında ezeli rakibi Zamalek'i 2-0 yendi.

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Mutemed Cemal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "İlk yarıda şans bizden yana olmadı, bir oyuncuya çarpıp yön değiştiren bir topla gol yedik."

Şöyle devam etti: "İkinci yarıda daha iyi olan taraf Zamalek'ti, ancak önümüze çıkan fırsatları gole çeviremedik ve ikinci golü yedik. Bu maçın dosyasını kapatıp Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki Ruanda Ordusu ile oynayacağımız önemli karşılaşmaya odaklanmaya başlayacağız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eksikler ve sakatlıklar nedeniyle oyun sistemini mecburen değiştirdim; Udey ed-Debbağ dönüşünün ardından hastalandı, ayrıca Adam Kayed maç öncesi ısınma çalışmalarında sakatlandı. En azından Zamalek, bugünkü maçta iki penaltıyı hak ediyordu. Hiçbir zaman hakemlerden konuşmadım, ancak yaşananlar garipti; herkesin o iki pozisyonu izlemesini diliyorum."

"Basit hatalar"

Zamalek teknik direktörü şöyle devam etti: "Basit hatalar nedeniyle iki gol yedik ve tekrarlanmaması için bunları gidermek üzere çalışacağız. Ahmed Şerif'i sürati nedeniyle ilk 11'de sahaya sürdüm; Zamalek'in ilk yarıdaki tehlikeli olmasının nedeni onun kaçışlarıydı."

Yenilgiyi "ağır" olarak nitelendiren bir gazeteciye yanıt olarak ise şunları söyledi: "Sonucun ağır olduğunu söylemeyin, maç 50-50'ydi ve sonuç ağır değil."

Cemal sözlerini şöyle tamamladı: "Zamalek taraftarlarından özür diliyorum, bugünkü maçta Ahly'yi yenerek onları mutlu etmeyi diliyordum."



