Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Hadji, Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" yönetmeliklerine dayanarak Fas'ın 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal karşısında kazanmaya hak kazandığını vurgularken, ünlü final maçının hakemi Kongolu Jean Jacques Ndala'nın büyük bir hata yaptığına dikkat çekti.

Hadji, Kooora için daha sonra yayımlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Futbol kurallara tabidir ve kural, eğer oyuncular sahadan çıkarsa bir ceza olacağını söylüyor. Genel olarak, Afrika futbolunun geleceği adına bu krizin tekrarlanmamasını diliyorum."

Fas lehine bir karar bekleyip beklemediği sorulduğunda ise şöyle konuştu: "İnşallah, Fas hiçbir hata yapmadı, Senegal oyuncuları ise sahadan çıktı, dolayısıyla kural, Fas'ın Afrika Kupası unvanını geri almaya hakkı olduğunu söylüyor."

Hakemin maçı tamamlaması, dolayısıyla sahada elde edilen sonucun esas alınması gerektiği gerekçesiyle Senegal'in CAF kararının iptalini ve kıtasal unvanın geri verilmesini talep etmesi konusunda ise Hadji, Kongolu hakeme suçlama yöneltti.

Hadji şöyle açıkladı: "Hakemin, Senegal oyuncuları sahadan çıktıktan sonra maçı tamamlamaya karar vermesiyle büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Garip olan ise, video yardımcı hakem teknolojisi hakeminin ve Afrika Futbol Konfederasyonu yetkililerinin, araya girmeden hakemin kararı tek başına almasına izin vermesi."

Eski Faslı yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Senegalliler kuralı biliyor ve ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Sahada maçı kazandıkları doğru, ancak hakemin daha büyük sorunlar yaşanmadan maçın tamamlanmasını sağlamak için bu kararı aldığının farkındalar."

Ardından şu düzeltmeyi yaptı: "Ama CAF ve FIFA kuralları, oyuncuların sahadan 10 veya 15 dakikadan fazla çıkması durumunda mutlaka bir ceza olması gerektiğini söylüyor."

"CAS kararının reddi Afrika'nın geleceğine zarar verir"

Kararın Senegal lehine çıkması halinde Fas sokağından hakeme itirazlar bekleyip beklemediği sorulduğunda Hadji şöyle yanıt verdi: "Nihai kararın her ne olursa olsun herkes için geçerli olmasını diliyorum, ama inşallah karar Fas lehine olur."

1998 yılında Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülen yıldız şunu vurguladı: "Biz futbol kuralından bahsediyoruz; kupayı haksız yere çalmadık, sahada yaşanan olaylara göre kurallar çerçevesinde kazandık."

CAS'tan beklenen karara itiraz edilme ihtimali konusunda Hadji sözlerini şöyle bitirdi: "Bu meselede bundan daha ileri gitmenin zor olduğunu düşünüyorum, özellikle de bunun Afrika'da bu oyunun geleceğine zarar vereceği için. Dünyanın, Afrika futbolunu yöneten bir kuralın olduğunu bilmesini istiyorum."

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Fas ve Senegal krizinin ayrıntıları neler?

Senegal Milli Takımı, geçtiğimiz 18 Ocak'ta Rabat'ın ev sahipliği yaptığı final maçında ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup etmişti.

Ancak CAF, daha sonra Senegal oyuncularının, Ndala'nın maçın normal süresinin son dakikalarında ev sahibi takım lehine penaltı kararı vermesine itiraz ederek sahadan çekilmesi nedeniyle Fas'ın şampiyon sayılması için Fas Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazı kabul etti.

Buna rağmen Senegal Federasyonu pes etmedi ve CAF'ın tarihi ve benzeri görülmemiş kararına İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" nezdinde itirazda bulundu.

Mahkeme de konuyu karara bağlamak üzere bu ekim ayında Fas, Senegal ve CAF temsilcilerinin katılımıyla bir dinleme oturumu gerçekleştirdi ve nihai kararın gelecek kasım ayı sonunda açıklanacağını duyurdu.