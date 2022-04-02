Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Mustafa Sarp, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk olan Sarp, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi değerlendirirken, o dönemki derbilerde yaşanan atmosferlerin oyuncuların motivasyonuna yaptığı etkiye de değindi.

Ne söylendi?

Sarp futbol oynadığı dönemde adrenalini ve tansiyonu yüksek maçlarda oynamaktan büyük bir keyif aldığını belirten ve rakip takım tribünlerinin kendisine yönelik tepkilerinden beslendiğini belirtti:

"Kaostan beslenen bir oyuncuydum. Ya rakip seyircilerle ya rakip takım oyuncularıyla ya hakemle ya da kendi takım arkadaşlarımla sürekli uğraşırdım.

"Mutlaka birileriyle uğraşmam gerekiyordu. Kaos benim kendimi sahada var etme şeklimdi.

"Çocukluktan beri Galatasaray taraftarıydım. Kadıköy'deki iki maça çıktım. 3-1 yenildiğimiz karşılaşmadan önce 50 bin kişi Arda Turan'a küfür etti.

"Bünyamin Gezer küfürler nedeniyle seremoniye geç çıkmıştı. 50 bin kişi Arda'ya küfür ederken yanına gittim ve, 'Şu an senin yerine olabilmek için her şeyimi verirdim' dedim. Bu benim için bir motivasyondu.

"Bazı oyuncuların karakteri böyledir."

Süper Lig'de dokuz sezon

Futbol kariyerini 2014-2015 sezonunda Manisaspor formasıyla PTT 1. Lig'de sonlandıran 41 yaşındaki Sarp, Süper Lig'de Galatasaray'ın yanı sıra Karabükspor, Bursaspor, Erciyesspor ve Ankaraspor gibi takımların formasını giymişti.

Dokuz sezon boy gösterdiği ligde 225 maça çıkan Sarp, 19 gol atmıştı.

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