Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor hakkında yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Mustafa Reşit Akçay, Radyospor’a yaptığı açıklamada “ için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

Akçay, Ankaragücü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama daha yaparak sözlerinin yanlış anlaşılmaya neden olduğunu ifade etti.

Akçay’ın açıklaması şu şekilde:

Daha fazla takım

Bugün Radyospor’da yapmış olduğum söylemlerim kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Yaptığım röportajda, Trabzonspor Kulübü ile ilgili sorulan soruya MKE Ankaragücü Teknik Direktörü olarak değil bir spor adamı olarak yorumda bulundum. Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu’dan da bir takımın örneğinde olduğu gibi Trabzonspor’un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti.

Ben şu anda, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Teknik Direktörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Tek hedefim MKE Ankaragücü’nü bu yıl ligde tutabilmek ve ileri ki yıllarda daha başarılı yerlere taşımaktır.

Bu nedenle yaptığım açıklamanın yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan önemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem MKE Ankaragücü camiasından özür dilerim.