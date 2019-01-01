Mustafa Pektemek imzayı atıyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 27 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş santrforu Mustafa Pektemek ile yeni sözleşme için anlaştı.

Milliyet 'te yer alan habere göre yeni sözleşmeye göre Pektemek'in ücretinin 1 milyon euro'ya çıkarılması kararlaştırıldı.

Ancak bazı yöneticiler arasında bu ücret fazla bulundu.

Pektemek, bu sezon resmi maçlarda 15 kez görev aldı, 5 gol attı, 3 asist yaptı.

Beşiktaş, Tottenham ile anlaştı

Ryan Babel'in takımdan ayrılmasından sonra sol açık bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibiyle anlaştı.

Akşam'da yer alan habere göre sol açık için en güçlü aday olarak gösterilen Kevin N'Koudou'nun kulübü Tottenham ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

İngiliz ekibiyle anlaşan siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu da ikna etmeye çalışacak.

Santos Başkanı, Adriano için konuştu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano ile ilgilenen Santos Başkanı transferle alakalı açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınına konuşan Santos Başkanı, transfer görüşmelerinin iki tarafla hala devam ettiğini ve çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığını söyledi.