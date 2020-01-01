Mustafa Özer'den Yalçın Koşukavak'a tepki: İspatlayamazsan lisansını yırt

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın 'Nemaladınız mı?' sözlerine tepki gösterdi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Eskişehirspor'un ligden düşmesi kesinleşirken, Altay ise Süper Lig yarışında yara aldı.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın maçın ikinci yarısında Eskişehirspor yedek kulübesine doğru dönüp Eskişehirspor Menajeri Özgür Tulun ile tartışırken 'Nemalandınız mı?' dediği iddia edildi.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, meslektaşına sert tepki gösterdi.

Daha fazla takım

Özer, "Yalçın Hoca'nın söylediklerini duydu. Erzurumspor ve Altay, Türkiye'nin en büyük camialarından. Ancak geçen hafta Erzurum'da bazı rakip oyuncuların futbolcularımı itham etmesi, bu hafta da Yalçın Koşukavak'ın 'Nemalandınız mı?' demesi doğru değil. Yalçın Hoca'yı çok seviyorum. Bu bizi çok üzdü. Yalçın Hoca bunu söylediysen lütfen ispatla. İspatlayamazsan teknik direktör diplomanı yırt. Eskişehirspor bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız. Topağa düşüne kadar Eskişehirsporluyuz. Lütfen Eskişehirspor'a sahip çıkın. Başka Eskişehirspor yok. Birlik olup Eskişehirspor'u ayağa kaldıralım" ifadelerini kullandı.