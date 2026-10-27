Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Hadji, Fas'ın Brezilya ve Arjantin'i deviebilecek güçte olduğunu düşünüyor. Ona göre bu iki takım artık eskiden sahip oldukları güce sahip değil. Ancak Hadji aynı zamanda teknik direktör Muhammed Vehbi'nin kadrosundaki belirgin bir zayıf noktayı da işaret etti.

Fas Milli Takımı, dünyanın en önde gelen takımlarından biri haline geldi ve 2022 ile 2026 Dünya Kupası edisyonlarındaki başarıları sayesinde Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın en son sıralamasında büyük takımları geride bırakarak yedinci sırayı elde etti.

Fas Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın en son sıralamasında yedinci sırayı elde ederek, Hollanda, Almanya, Belçika ve İtalya gibi köklü takımları geride bıraktıktan sonra dünyanın büyük takımları arasındaki konumunu pekiştirdi.

Fas'ın önünde ise sırasıyla şu altılı yer alıyor: İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Portekiz ve Brezilya.

Şu anda Fas'ı yenebilecek üç takımın hangileri olduğu sorulduğunda Hadji, Fransa, İspanya ve İngiltere'yi saydı.

Hadji, Kooora için daha sonra yayımlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Fransa Milli Takımı çok zor, aynı şekilde İspanya da, her ne kadar 2022'de onları yenmiş olsak da. Üçüncü takım ise İngiltere."

Ancak 1994 ile 2002 yılları arasında Fas'ı temsil eden Hadji, Brezilya ve Arjantin'in geçmişte oluşturduğu tehdidin aynısını temsil ettiğini düşünmüyor; zira Fas Milli Takımı'nın artık onlara üstünlük sağlayabilecek konumda olduğuna inanıyor.

Hadji açıklamasını şöyle yorumladı: "Brezilya, doksanların sonu ve bu yüzyılın başında tanıdığımız o takıma artık sahip değil. Artık Ronaldinho, Ronaldo ve Rivaldo yok. Şu anda korkutucu bir takım olmadığını görüyorum; Fas'ın üstünlük sağlayabileceği sıradan bir takım haline geldi."

Şöyle ekledi: "Arjantin'e gelince, gol ve asistlerle her şeyi yapan Lionel Messi'nin emekliye ayrılmasının ardından gücünün yüzde 90'ını kaybetti. Geri kalan oyuncuların seçkin bir seviyeye sahip olduğunu görmüyorum, dolayısıyla Fas da onları yenebilecek durumda."

Hadji, Fas'ta kendisini endişelendiren açığı ortaya koyuyor

Fas Milli Takımı'nın saflarındaki şu anki en büyük zayıf nokta hakkında Hadji, "stoper" mevkisinin büyük bir sorun teşkil ettiğinin altını çizdi.

Şöyle açıkladı: "Bu mevkide elimizde yalnızca İssa Diop ile Nayef Aguerd ikilisi var, yedekler ise aynı seviyede değil."

Faslı efsane şöyle ekledi: "Orta saha ve hücum hatlarında olduğu gibi, bu mevkide de iyi oyunculardan oluşan bir bolluk olmalı. Gelecekte yüksek seviyede 6 defans oyuncumuzun olmasını temenni ediyorum."

Fas Milli Takımı'nın, 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Romain Saïss'in yokluğunu hissedip hissetmediğine dair ise Hadji şunları söyledi: "Evet, çünkü yüksek seviyede bir oyuncu ve sahanın içinde bir liderdi. Şimdi elimizde Diop ve Aguerd var."

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