Fas Milli Takımı'nın eski yıldızı Mustafa Hadji, takımın mevcut teknik direktörü Mohamed Wahbi'nin Barcelona'nın meşhur olduğu oyun tarzından etkilendiğini vurgularken, tüm Faslıların İspanya Milli Takımı'nı temsil etmeyi Fas'a tercih etmesine rağmen Lamine Yamal'ı desteklediğine dikkat çekti.

Wahbi, 2026 Dünya Kupası'nda eski PSV Eindhoven ve mevcut Bayern Münih yıldızı İsmail Saibari'ye sahte dokuz olarak güvendi; oyuncu ise turnuvada parlayarak Fas'ın en öne çıkan yıldızlarından biri oldu.

Fas Milli Takımı'nın gerçek bir santrfor bulma konusunda bir kriz yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Hadji, takımın hücum seçenekleri açısından bolluk içinde olduğunu, ancak Wahbi'nin birden fazla şekilde oynamasını sağlayan taktiksel bir esnekliğe sahip olduğunu vurguladı.

Hadji, Kooora için daha sonra yayımlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Gençler Dünya Kupası'nda parlayan genç hücum seçeneklerimiz var, bunlardan biri İspanya Ligi'nde oynayan Yasir Zabiri. Fas Milli Takımı'nın bu bölgede bir kriz yaşadığını düşünmüyorum."

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Şöyle ekledi: "Saibari'nin, klasik bir santrfor olmamasına rağmen Dünya Kupası'nda hücumun önderliğini yapması doğru, ancak Mohamed Wahbi oyuncularını birden fazla şekilde değerlendirebiliyor ve Barcelona'nın tarzından etkilenmiş durumda."

Fas efsanesi şöyle devam etti: "Wahbi, daha önce Pep Guardiola'nın Barcelona'da yaptığı gibi ve Hansi Flick'in şu anda yaptığı gibi sahte bir santrfora güvenebilir."

Hadji, Saibari'nin de hücum hattında birden fazla bölgede oynayabildiğini; ister 9 numara santrfor, ister 10 numara oyun kurucu, isterse kanatlarda olsun görev alabileceğini açıkladı.

"40 milyon Faslı Yamal'ı destekliyor"

Öte yandan Hadji, yaklaşık 3 yıl önce Fas yerine İspanya Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçen Barcelona yıldızı Lamine Yamal'a kızgınlığını göstermedi ve eski yıldız, genç oyuncunun "kanının Faslı" olduğunu vurguladı.

Yamal, Eylül 2023'te ilk kez İspanya Milli Takımı forması giydi ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen son üç yıl içinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kupalarını kaldırarak dikkat çekici başarılar elde etti.

Hadji şöyle dedi: "Yamal bugün İspanya'yı temsil etse de, biz Faslılar olarak onu seviyoruz ve destekliyoruz, kanının Faslı olduğunu düşünüyoruz. Kararı verdiğinde küçüktü ve dünyanın en büyük kulübü Barcelona'da oynuyor, baskılar yaşadı; küçük yaşta İspanya A Milli Takımı'yla oynama fırsatını reddetmesi zordu."

Şöyle ekledi: "Yamal'ın Fas Milli Takımı'nda bulunmasının büyük bir fark yaratacağı doğru, ama her halükarda şükürler olsun, bugün 40 milyon Faslı onu İspanya ile destekliyor."

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