Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Haci, Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın tüzüklerine dayanarak Fas'ın 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal'in aleyhine kazanmaya hak kazandığını vurgularken, meşhur final maçının hakemi Kongolu Jean Jacques Ndala'nın büyük bir hata yaptığına dikkat çekti.

Haci, Kooora'ya daha sonra yayınlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Futbol kurallara tabidir ve kural, oyuncular sahadan çıkarsa bir ceza olacağını söylüyor. Genel olarak Afrika futbolunun geleceği adına bu krizin tekrarlanmamasını diliyorum."

Fas lehine bir karar bekleyip beklemediği sorulduğunda ise şöyle dedi: "İnşallah, Fas hiçbir hata yapmadı, Senegal oyuncuları ise sahadan çıktı. Dolayısıyla kural, Fas'ın Afrika Kupası unvanını geri almaya hakkı olduğunu söylüyor."

Hakemin maçı tamamlaması, dolayısıyla sahada elde edilen sonucun esas alınması gerektiği gerekçesiyle Senegal'in CAF kararının iptalini ve kıtasal unvanı geri almayı talep etmesi konusunda ise Haci, Kongolu hakeme suçu yöneltti.

Haci şöyle açıkladı: "Hakemin, Senegal oyuncuları çıktıktan sonra maçı tamamlamaya karar vererek büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. İşin tuhafı, video yardımcı hakem teknolojisi hakemi ve Afrika Konfederasyonu yetkilileri, araya girmeden kararı hakemin tek başına almasına izin verdiler."

Eski Faslı yıldız şöyle devam etti: "Senegalliler kuralı biliyor ve ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Maçı sahada kazandıkları doğru, ancak hakemin daha büyük sorunlar olmadan maçın tamamlanmasını sağlamak için kararını aldığının farkındalar."

Ardından şu düzeltmeyi yaptı: "Ancak CAF ve FIFA kuralları, oyuncuların sahadan 10 ya da 15 dakikadan fazla çıkması halinde bir ceza olması gerektiğini söylüyor."

"CAS kararının reddedilmesi Afrika'nın geleceğine zarar verir"

Kararın Senegal lehine gelmesi halinde Fas sokağından hakem kararına itirazlar bekleyip beklemediği sorulduğunda Haci şöyle yanıt verdi: "Nihai kararın her ne olursa olsun herkes için geçerli olmasını diliyorum, ama inşallah karar Fas lehine olur."

1998 yılında Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan yıldız şunu vurguladı: "Biz futbol kuralından bahsediyoruz. Kupayı haksız yere çalmadık, aksine sahada yaşanan olaylara göre kurala uygun şekilde kazandık."

"CAS"tan beklenen karara itiraz edilme olasılığına ilişkin ise Haci sözlerini şöyle noktaladı: "Bu konuda bundan daha ileri gitmenin zor olduğunu düşünüyorum, özellikle de bu durum Afrika'da futbolun geleceğine zarar vereceği için. Dünyanın, Afrika futbolunu yöneten bir kural olduğunu bilmesini istiyorum."

Fas ile Senegal krizinin ayrıntıları neler?

Senegal Milli Takımı, 18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan final maçında ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup etmişti.

Ancak CAF, Senegal oyuncularının Ndala'nın maçın normal süresinin son dakikalarında ev sahibi lehine penaltı kararı vermesine itiraz ederek sahadan çekilmesi nedeniyle Fas'ın unvanın galibi sayılması için Fas Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazı daha sonra kabul etti.

Bununla birlikte Senegal Federasyonu pes etmedi; CAF'ın tarihi ve benzeri görülmemiş kararına İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" nezdinde itirazda bulundu.

Mahkeme ise konuyu karara bağlamak üzere bu ekim ayında Fas, Senegal ve CAF temsilcilerinin katılımıyla bir dinleme oturumu düzenledi ve nihai kararın önümüzdeki kasım ayı sonunda açıklanacağını duyurdu.