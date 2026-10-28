Fas Milli Takımı efsanesi Mustafa Haci, takımın Dünya Kupası'nda üstün sonuçlar elde ettiği bir dönemde, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası turnuvalarında neden zorlandığını açıkladı.

Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihteki en iyi Arap ve Afrika başarısına imza attı; ardından başarılı grafiğini sürdürerek bir sonraki turnuvada çeyrek finale ulaştı.

Buna karşın Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda aynı başarıyı gösteremedi. 20 turnuvanın yalnızca birinde, yani 50 yıl önce, 1976'da şampiyonluğa ulaştı. 2025 turnuvasının şampiyonunun kimliği ise hâlâ Spor Tahkim Mahkemesi'nin "CAS" kararına bağlı olarak askıda.

Son turnuvada finale yükselmesinin yanı sıra, Fas Milli Takımı 2004 turnuvasında da aynı tura ulaşmış, ancak ev sahibi kardeş ülke Tunus karşısında mağlup olmuştu.

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Bu farklılığın nedeni hakkında Haci, Kooora için daha sonra yayımlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Fas Milli Takımı oyuncularının yüzde 90'ı aslen Avrupa kökenli ve Afrika sahalarında oynamayı beceremiyorlar."

Buna karşılık Haci, Afrika Uluslar Kupası'nı en çok kazanan takım olan Mısır Milli Takımı'nı örnek göstererek, oyuncularının Afrika atmosferine alışkın olmasının bu turnuvada onlara avantaj sağladığını değerlendirdi.

"Örneğin Mısır Milli Takımı oyuncularının yüzde 90'ı Mısır'da yetişmiş ve kara kıtadaki atmosferin doğasına alışmış Mısırlılardır." diye açıkladı.

Haci sözlerine şöyle devam etti: "Fas Milli Takımı Afrika Kupası finaline iki kez yükseldi; 2004'te Tunus'ta ve 2025'te Fas'ta. Ancak turnuva Gabon ve Kamerun gibi Arap olmayan ve zorlu atmosfere sahip ülkelerde düzenlendiğinde her seferinde başarısız oluyor."

Fas efsanesi bu konudaki açıklamalarını şöyle tamamladı: "Avrupa'dan gelen Fas oyuncuları, Dünya Kupası söz konusu olduğunda yaşadıklarının aksine, Afrika'da oynadıklarında motivasyondan da yoksun kalıyorlar. Gelecekte bu durumun değişmesini umuyoruz."

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