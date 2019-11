Mustafa Denizli'den Falcao eleştirisi: 33 yaşındaki futbolcuya üç yıllık sözleşme imzalatmak transfer değildir

Tecrübeli teknik direktör, Türk futbolundaki transfer politikasını eleştirdi.

Şu sıralarda İran'ın Tractor takımını çalıştıran Mustafa Denizli, Yeni Asır' a yaptığı açıklamalarda, üç büyüklerin yaptığı transferlere ve A Milli Takım'ın elemelerindeki performansına değindi.

'ın Radamel Falcao transferini eleştiren Denizli, "Falcao'nun gelişi zaten hata. Onun 'da ve daha önce de oynadığı kulüplerde sakat olduğu için oynamadığını herkes biliyor. Galatasaray bile bile lades oldu. 33 yaşındaki futbolcuya üç yıllık kontrat imzalatmak, transfer değildir, dipsiz kuyuya para atmaktır. Maalesef bu konuda hâlâ akıllanmadı. Kariyerlerinin sonuna gelmiş futbolcuları getirerek hem kulüpleri zor durumda bırakıyoruz hem de gençlerimizin önünü tıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi oturmuş neden oynamıyor diye dövünüyoruz," diyen Denizli, "6 hafta daha oynamayacağı söyleniyor. Aldığı para ortada. 16 milyon euro bugüne kadar ödenmiş. Bu sadece Falcao meselesi değil, de Adil Rami'yi boşu boşuna aldı. Büyük bir hata yaptılar" diye konuştu.

A Milli Takım hakkında ise övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli teknik direktör, "Her takımı yenebiliriz; İtalya, İngiltere ve dahil. Bu takım Dünya Şampiyonu 'dan 4 puan alabiliyorsa, niye diğer takımlardan korksun ki? Her takımla boy ölçüşecek durumdayız. Özellikle , , , Finlandiya rahatça yenebileceğimiz takımlar. Diğerleri de öyle. Önemli olan inanç. Her maça ayrı bir iddiayla çıkıp, hiçbir rakibin gücünden korkmamalıyız" dedi.

"Bundan önceki başarılarımızda takım uyumu ve coşkusu ön plandaydı. Şimdi de aynı," diyen Denizli, "Genç futbolcularımızı sadece bizler değil, tüm Avrupa hayranlıkla izliyor. Sürekli Avrupa'nın ünlü kulüplerinin transfer haberlerini okuyoruz. Milli Takımımız 10 yıllık bir geleceği garantilemiş durumda. Tecrübeli futbolcular da onlarla yakından ilgileniyor, moral veriyorlar. Bu tablo çok anlamlı" yorumunu yaptı.

Üç büyüklerin fazla yabancı oyuncu almaması gerektiğini belirten Denizli, "Hâlâ o büyük zaferleri konuşuyorsak bugün geldiğimiz noktanın ne kadar yanlış olduğunu daha iyi irdeleriz. Ben Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Hamza Hamzaoğlu'nu oynattığımda herkes çekiniyordu. Bülent 17 yaşında A takımda oynadı. Söylemem gereken şu; özellikle üç büyükler 5 yabancı alsın, çevresini de tamamen gençlerle donatsınlar. Bakın neler olacak?" dedi.