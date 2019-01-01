Mustafa Denizli korkuttu

Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ikinci yarıda takımının başında olamadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.

Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda takımının başında görev yapamadı.

Tansiyonu yükselen Denizli'nin ilk kontrolleri statta yapıldı ve deneyimli teknik adam ardından tedbir amaçlı olarak özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Denizli, TRT Spor'a yaptığı açıklamada herhangi bir sorun olmadığını belirtirken, "İkinci golden sonra doktorumuz ufak bir sinirlenme gördü ve tansiyonumu ölçmek istedi. Tansiyonum da yüksek çıktı ama ben her maça yüksek tansiyonla çıkıyorum zaten. Tedbir amaçlı ısrar edince geri çeviremedim. Her şey yolunda." diye konuştu.