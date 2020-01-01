Mustafa Denizli: Futbol adaleti olan bir oyun değildir

Efsanevi teknik adam Mustafa Denizli futbolun adil bir oyun olmadığını söylerken Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Üç İstanbul büyüğünde de çalışan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mustafa Denizli, Süper Lig'in son haftalarını değerlendirdi.

Sözcü Spor Müdürü Bahadır Çokişler'in sorularını yanıtlayan Denizli, hakemlerin üzerinde büyük bir baskı olduğunu söylerken futbolun da adaletsiz olduğunu savundu.

Denizli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

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"Hakem açıklandı herkes toto oynuyor"

"Hafta sonlarımı futbola ayırıyorum. Bu ülkede birine kötülük yapmak istiyorsan ‘Hakem ol' diyeceksin. Böyle bir kepazelik olamaz. Hakem açıklandı herkes toto oynuyor. ‘Maçın hakemi şu olacak. Şu olursa şunlar olacak…' Bu insanları rahat bırakın. Bizim zamanımızda sahalar statlar iyi değildi ama centilmenlik vardı."

"Futbol adaletsizdir"

"Futbol adaleti olan bir oyun değildir. Futbol adaletsizdir. Bunun böyle olduğunu son Beşiktaş- maçında çok net gördük. Oyuna baktığımızda ‘Maç nasıl 2-2 biter?' diye her futbolsever düşünebilir. Beşiktaş'ın net bir şekilde kazanabileceği bir maç ama uzatmada gelen gol Beşiktaş'ın bütün coşkusunu götürdü. Kötü oynamasına rağmen büyük bir takıma karşı kaybedilmemesi Trabzon adına büyük avantaj. Trabzonspor'a karşı Beşiktaş, 'a karşı da galibiyeti olsaydı bu 4 takımı da şampiyonluk yarışında tutardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kazansaydı bu 4 takımı zirve yarışında görecektik. Aralarındaki 3-4 puanlık fark çok da önemli olmazdı bu haftalarda."

"Şampiyonluk kelimesi sihirlidir"

"Geçen yıl bu haftalarda rakiplerinin kaç puan önündeydi? Sonuçta lider olmakla şampiyon olmak birbirinden en uzak iki kelimedir. Liderlik taşınabilir bir yüktür. Ama sona geldikçe liderlik kelimesi anlam değiştirmeye başlar yerini şampiyonluk kelimesine bırakır. Bu şampiyonluk kelimesi sihirlidir. Şampiyonluk kelimesi yaşamayanları olumsuz etkiler. Yaşamışlar için avantajdır. Şampiyonluk kelimesi yaşamayanlar için dünyadaki en büyük baskı unsurudur. Beşiktaş'ta şampiyon olurken ben de yaşadım. Rakip 'du. Kulüplerin tarihleri ve büyüklükleri burada büyük avantaj sağlar. Başakşehir, Sivas hatta ucundan kıyısından o gruba 'u da koyarsan… Bunlar şampiyonluk yaşamışlara karşı dezavantajlı durumdadır. Bunun da yansımalarını çok net görürüz önümüzdeki haftalarda.”

"Ersun Hoca'nın üzerinde büyük bir baskı vardı"

"Şu anda dışarıdan transfer yapamıyorsan teknik adamların çok önemli görevlerinden bir tanesi içeriden alternatif yaratmaktır. Fenerbahçe'de Ersun Hoca mutlaka çok yoğun çalışmıştır fakat Galatasaray maçına çıkıncaya kadar Ersun Hoca'nın üzerinde büyük bir baskı vardı. Bu, bazı kararlarını da etkiledi. Bazen çok düşündüğün, çok çalıştığın zaman doğru analizleri yapamayabilirsin. Futbol sadece teknik adamların bildiği bir oyun değildir, herkesin fikrinin olduğu bir olaydır. Teknik adamlığın yarısı saha içiyse yarısı saha dışıdır. 'nin en ateşli tribünlerinden bir tanesi, zaman zaman en iyisi olan Fenerbahçe tribünlerinde son haftalarda bu elektrik kayboldu."