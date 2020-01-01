Mustafa Denizli: "Fenerbahçe derbide favori görünüyor ama..."

Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Mackolik'e yorumladı...

ÖZEL RÖPORTAJ | Sercan Şekerci @sercansekerci

Son olarak Azerbaycan'ın Tractor FC takımında görev yapan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, Süper Lig'in 10. haftasında ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

71 yaşındaki teknik adam 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2008-09 sezonunda ise Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

İşte dev maç öncesi Mackolik'in sorularını yanıtlayan Mustafa Denizli'nin açıklamaları...

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"Fenerbahçe favori görünüyor ama..."

Genel olarak birkaç cümlede özetleyecek olsanız nasıl bir derbi öngörüyorsunuz?

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"Derbi tarihine baktığınız zaman, defalarca bu atmosferi yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim; her derbinin kendine has bir havası, özelliği var. Maç öncesi favori gösterilen ile maç sonucunun tam tersinin ortaya çıkabileceği bir lig bizimkisi; özellikle de derbilerde. Üstelik şu anda hiçbir takımın taraftar avantajı da yok. İki takımın genel grafiklerine bakıldığında Fenerbahçe favori gibi gözüküyor; ama bunun bir garantisi yok."

"Beşiktaş golü geç bulursa avantaj yakalar"

Beşiktaş son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Ayrıca bu sezon sadece bir maçta gol atamadılar, onun dışında her maçta skor ürettiler. Gol atmakta sorun yaşamayan ama savunmada açıklar veren bir Beşiktaş var. Fenerbahçe ise deplasmanda 5 maçta 4 galibiyet ile ligin en başarılısı. İç sahada 5 gol, dış sahada 12 gol kaydetmiş durumdalar. İki takımın bu artı ve eksilerini siz nasıl yorumluyorsunuz?

"Beşiktaş, golü oyunun ilerleyen dakikalarında bulursa önemli bir avantaj yakalar. 60. dakika sonrası gelecek bir golle öne geçerlerse ciddi bir avantaj olur. Öte yandan derbilerde geriye düşen takımlar ilk ve ikinci yarıda bambaşka kimlikler sergileyebilirler. İlk devrede kötü oynayan bir takım, ikinci devrede son derece baskılı bir oyunla karşımıza çıkabiliyor, bunu defalarca yaşadık. Dolayısıyla buna benzer bir durumun bu derbide de oluşmasını sürpriz olarak görmemek gerek."

İki takımda bu sezon yapılan transferler arasında sizce beklentilerin üzerine çıkabilenler kimler oldu?

"Fenerbahçe, çok sayıda transfer yaparak her bölgede alternatiflere sahip bir takım oldu. Beşiktaş da hücum hattına kalitesi olan oyuncular aldı; Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar gibi..."

"Sergen Yalçın ve Erol Bulut başarılı bir yoldalar"

Erol Bulut ve Sergen Yalçın, her ikisi de Anadolu kulüplerinde önemli başarılar yakaladılar ve sonrasında taraftarı oldukları camialarda sorumluluğu devraldılar. Bu durum onlara tanınan krediyi, bir başka teknik direktöre göre artırıyor mu; taraftarla yönetim arasında tansiyonu düşürücü bir vazife görüyorlar mı?

"Erol ve Sergen, gelen jenerasyonun iyi teknik adamları… Sergen ile yıllarca çalışmışlığım var; onu çok iyi tanıyorum. Onun futbol zekasını çok iyi bilen bir insanım. Erol ile o denli yakın olamadık; ama hep takip ettiğim bir insandı hem futbolculuğunda hem teknik adamlığında. Başarılı bir yoldalar. İkisi de Anadolu’da ciddi başarılar elde etmiş, değerli genç teknik adamlarımızdan. Bu yüzden onların yarışı, kendileri açısından önemli. Ama neticede her geçen gün tecrübelerine biraz daha ilave ederek bu ülke futboluna hem camialarına hem milli takıma katkıda bulunacaklar."

İki takımda da görev yapmış bir isim olarak derbiye hazırlanış deneyiminizi nasıl ifade edersiniz?

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"Fenerbahçe çok daha geniş, alternatifi fazla olan bir kadro yapısına sahip. Beşiktaş bu anlamda şartlar gereği biraz geride; ancak maç günü takımlarda herhangi bir eksiklik olur mu onu bilemiyoruz. Taraftar olmamasına rağmen kalitesi yüksek bir maç bekliyorum. ve galibiyetleriyle iki takım da olumlu bir hava yakaladı. Öyle bir lig yaşanıyor ki, derbiler artık ligin içerisinde bulunduğumuz haftaları itibarıyla çok büyük önem taşımıyor. Aradaki puan farkları çok önemli değil, çünkü geçtiğimiz yıllarda da bu farkları yaşadı takımlar. Dolayısıyla ben keyifli bir derbi bekliyorum. Derbilerin havası o kadar farklıdır ki; bir saniye içerisinde her şey değişebilir. Ani bir kırmızı kart, beklenmedik olaylar her zaman gelişebilir. Son dönemde futbolcular arasındaki gerilim eskiye nazaran daha az."

"Beşiktaş kaybetse de yarışın içinde kalır"

İki takım açısından da bakarsak, olası bir galibiyet ileriye dönük nasıl bir etki bırakır?

"Beşiktaş açısından galibiyetin önemi büyük; kazanırsa üst gruptan kopmamış olur. Aksinde Fenerbahçe farkı evet biraz açacaktır; ancak Beşiktaş kaybetse bile o yarışın içerisinde yer alır. 42 haftalık maratonun, daha 9-10. haftasında bunun tersini söylemek doğru olmaz. "