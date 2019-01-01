Mustafa Denizli: Fatih Terim, Diagne'ye her türlü desteği veriyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fatih Terim'in Mbaye Diagne'ye Galatasaray'da her türlü desteği verdiğini söyledi.

Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Denizli, devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne için şu ifadeleri kullandı:

"Diagne bu durumu aşabilir. Bir kere Fatih Hoca, sıkıntı diyeceğimiz dönemden kurtarmak için her türlü yolu deneyecektir. Kendisiyle zaten zaman zaman görüşüyorum. Diagne'ye her türlü desteği verdiğini biliyorum. Teknik adamlar böyle büyük umutlarla aldığı futbolcuların böyle zaman zaman sıkıntı dönem yaşadığını çok iyi bilirler. Çok yaşamışlardır. Bu mesleğin içinde olan herkes yaşamıştır bunu. Fatih Terim gibi tecrübeli bir hocanın elinde, eğer böyle sıkıntılı bir dönemi yaşıyorsa, gol atamadığı dönem diyebiliriz de sıkıntı olup, olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu dönemi çok rahat aşar. Diagne golcü bir futbolcu. Diğer golcülerden farklı yapılara sahiptir ama çok önemli özellikleri olan bir golcü. Bunu aştığı zaman Galatasaray'ın o anlamdaki işleyişi çok daha farklı olacaktır"

Denizli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"İstifayı hiç düşünmedim"

"İstifayı hiç düşünmedim. Bunlar her zaman oluşabilir, bunlar doğaldır. Bizim ülkemizde daha mı sık oluyor? Evet çok daha fazla oluyor. Bu meslekte ben 30 yılı geride bıraktım. Ben başladığım zaman futbolcu kontratım devam ediyordu. Bu camialar içinde neler yaşıyorsun. Bunların arasında taraftar sayısı 20 milyon olan var, 2 milyon olan var, 200 bin olan var, 5 bin olan var. Bütün bunların içerisinde bu kısır döngü böyle devam ediyor. Türkiye tepkileri farklı koyan bir futbol ülkesi. Kazandığın zaman her şeyin mubah olduğu ülkede yaşıyoruz. Biz futbol oynamak, işimizde başarılı olmak istiyoruz. Kendimizi de sorguluyoruz. Tesislere biz sabah girip, takımın başarısı için bireysel ve grup çalışmalarını yapıyoruz. Bazen de yani doku tutmuyor diyebiliriz. Ama bu doku tutmuyor diye bırakacak halimiz yok. İşte bir yerden çevirdik mi, bu durumun tamamen tersi pozisyonu yaşatacağız camiaya. Ondan kimsenin şüphesi olmasın"

"Şampiyonluk konuşmak için erken"

"Şampiyonluk için konuşmak erken. Şampiyon ilan etmek farklı bir şey, tahmin etmek farklı bir şey. Aradaki 8 puan, ligin bitimine 2 hafta kala olsaydı, Başakşehir şampiyonluğunu ilan etmişti. Daha oynanacak 10 maç var. Bu maçlarda hangi sonuçların nasıl alındığını hepimiz yaşıyoruz. Hangi iç saha, dış saha, avantajdır, dezavantajdır, bana kimse söyleyebilir mi? Bugün ligde alt sıralarda mücadele edenlerle, üst sıralarda mücadele eden takımların maç sonuçlarına bir bakın neler göreceksiniz. Dolayısıyla burada 30 puanın alınılabileceği bir yerde bu aradaki 8 puan fark, ayrıca da bu takımların birbirleriyle oynayacağını düşündüğümüzde, bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken. Avantajlı mı? Tabii ki. Son derece avantajlı. Ama 'şampiyondur' demem mümkün değil."