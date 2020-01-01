Mustafa Dalcı galibiyeti Ankaragücü taraftarına armağan etti

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Denizlispor galibiyetinden sonra, "Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'de 2-1 kazandıkları maçının ardından düzenlediği basın toplantısında 6 puan değerindeki karşılaşmanın kazananı olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.



Dalcı, "Alttaki takımların birbiriyle oynaması ve bu maçtan bizim galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Özellikle ilk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık diyebilirim. Sonuç olarak ilk yarı 2-0 ile içeriye girmemiz bizim için çok büyük avantajdı" dedi.

İkinci yarı oyun stratejilerini biraz değiştirdiklerini ifade eden Dalcı şöyle devam etti:

"Üzerimize geleceklerini biliyorduk. Kontrataklarla belki 3'ü veya 4'ü bulabiliriz diye düşündük. Ama ciddi bir baskı yedik. Bu da gayet normal. Çünkü haftalardır özellikle deplasmanda kazanamayan bir takım. Oyuncularım ister istemez biraz geriye çekildi. Ama sonuç itibariyle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum"