Mustafa Dalcı: Bir takım kimliği yakaladık, ama ayaklarımız yere basmalı

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Hatayspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti taraftarlarına hediye ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Dalcı, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hücum opsiyonları fazla olan bir takım. Hem seti hem alanı oynayabilen bir takımla karşılaştık. Hafta başı analizlerimizi doğru yaptık. Stratejik bir maçtı. Oyuncularımız, verdiğimiz görevleri neredeyse harfiyen yerine getirdi. Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak istiyorduk. Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bir takım kimliği yakaladık. Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz."

Rakibin 10 kişi kalmasının da skorda etkili olduğunu kabul eden Dalcı, " 8 günde üçüncü maçını oynadı. Oyundan düşeceklerini biliyorduk. Eksik kalmaları işimizi tabii kolaylaştırdı. Bu ligde eksik oynamak kolay değil" dedi.

Şu an kadro dışı olan futbolcusu Alper Potuk'la ilgili ise Dalcı, "Alper Potuk bizim oyuncumuz, kardeşimiz. Benim söyleyebileceğim bir şey yok, yönetim kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz. Antrenmanlarına bireysel devam ediyor" ifadelerini kullandı.