Mustafa Cengiz'den sert eleştiriler: Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında geriye düşmesinin ardından takıma yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamalarıyla dikkat çeken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ses getiren bir habere daha konu oldu.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre takımın iyi çalışmamasından şikayet eden Cengiz, Ryan Donk ve Fatih Terim'i hedef aldı.

Mustafa Cengiz ne söyledi?

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalmasında oyuncularının rolünün büyük olduğunu belirten Cengiz, özellikle Ryan Donk'u işaret etti.

"Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah idman... Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık.

"Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler.

"Fatih Terim Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a. Takım iyi çalışmıyor."

12 milyon dolarlık maket

Pandemiden ötürü genel kurula gidilememesine rağmen damadı Burak Elmas'ı başkan adayı olarak hazırlayan eski başkan Faruk Süren'e de tepki gösteren Cengiz, Ali Sami Yen Stadı'nın ilk projesi için hazırlanan maketin maliyetini eleştirdi.

Habere göre Süren'e gönderme yapan Cengiz, "12 milyon dolarlık maketi unutmadım." dedi.

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