Mustafa Cengiz'den 'seçim' açıklaması

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulüpteki seçim konusundaki sorulara yanıt verdi...

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Socios.com iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kripto parası "$GAL Fan Token"ın, kripto para işlem platformu Paribu'da listeleneceğin duyurulduğu basın toplantısında gündeme ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpteki başkan adaylarının "baskın seçim" ifadelerini eleştiren Cengiz, "Önümüzde emsal var. Biz 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. Biz bu arada hocanın da onayıyla Ndiaye'yi aldık, 3 günde. Biz seçim kararını ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Zaten biz 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Kimileri demiş baskın seçim. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Baskın seçim yapmadıklarını vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğru hareket ettiğimiz ortaya çıktı. Aynı anda 3-4 aday çıktı, saat sektirmediler. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar güçlüyse yarış ne kadar zorluysa siz o kadar zorlu olursunuz. Hepsi Galatasaray için var. Etik diyorlar, çok şaşırıyorum. Etiket için çıkmasınlar etik için çıksınlar."

Daha fazla takım

"20 gün kala karar veririm"

Mustafa Cengiz, olağanüstü seçimli genel kurul için resmi başvurularını yaptıklarını hatırlatırken, "İçişleri Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık, laf olsun diye başvuru yapmayız. Benim aday olup olmama sürecim devam ediyor. Ben yararlı olacağıma inanmasam aday olmam. Başkan olmasam da Galatasaray'ın askeriyim. Kararımı 20 gün kala vereceğim. 16'sından 20 gün geriye alırsak, 4 Aralık oluyor. O tarihlerde adaylığa başvurup vurmayacağım belli olur." diye konuştu.