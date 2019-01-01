Mustafa Cengiz'den Nihat Özdemir ve Ali Koç'a 'özel görüşme' tepkisi

Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in özel ofisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile görüşmesini eleştirdi.

Toplantıyı hoş karşılamadığını söyleyen Başkanı Mustafa Cengiz, “Futbol federasyonunun başkanı veya yönetim kurulu üyeleri, futbol takımlarının başkanları veya yöneticileriyle görüşebilir. Gayet normal. Hem bilgi alışverişi hem de güven açısından… Aklımıza hiçbir şey gelmez. Biz de Nihat Bey ile herkesin huzurunda oturduk. Resmi olmayan bir büroda, siz TFF Başkanı olarak, eski ikinci başkanı olduğunuz kulübün başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz. Bu da olabilir. Ama oraya MHK Başkanı da gelip katılırsa, ki kendisinin yardımcısının da geldiği iddia ediliyor, iki buçuk saat oturulup toplantı yapılırsa, ben yarışan bir kulüp olarak bundan rahatsız olurum” ifadelerini kullandı.

Tarafsız olunması gerektiğinin altını çizen Mustafa Cengiz, “ Futbol Federasyonu Başkanı, bütün kulüplerin başkanıdır. Asla eski takımına, söylemde bile ayrımcılık, öncelik yapamaz. Bunun esprisini bile yapamaz. Yapmaması gerekir. Tamamen bağımsız olmalı. Bizim beklentimiz bu. Bu toplantı inşallah bir takım yanlışlarda konuşulmaya vesile olmaz” diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararıyla ilgili de konuştu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şimdi bu çok enteresan. Ben bunu gece havaalanında haberlerde gördüm. Daha sonra salı günü bazı federasyon yetkilileriyle konuştum, istişare ettim. Orada kurul bir karar alıyor. Federasyon Yönetim Kurulu diyor ki; kulüplerden ve onların temsilcisi Kulüpler Birliği'nden alınacak yazı doğrultusunda, daha önce istişare etmişler de ben orada yoktum. Toplantılara katılmadım. İlk defa yeni yönetim için katıldım. Orada bir görüşülmüş, karar alınmış, artırılsın diye. Artıralım denmiş, çünkü birden bire devreye girdi. Bu konuşulmuş fakat karar alınmamış. Bu nedenle Kulüpler Birliği'ne tekrar soruyorlar ve gece de artış kararı çıkıyor. Yönetim kurulu toplanıyor, Kulüpler Birliği'nden gelecek yazı bekleniyor. Bu arada karar çıkıyor. Ne olması gerekir. Resmi yazının gelmiş olması gerekir değil mi? Yani TFF ciddi bir kurum. Oysa Kulüpler Birliği'nden gelen yazı salı günü sabah 9 suları. Saati, her şeyi var. Bu bizi çok şaşırttı. Yani siz yönetim kurulu olarak karar alıyorsunuz, bütün yönetim öyle biliyor. Ama siz gece kiminle nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz."

"Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz; katil kim?

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"Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim. Biz açıkladık, biz limitler içindeyiz. Lisanslamaya 2 türlü bakılıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde varız. Beşiktaş, , de 'ndeler. Bizim burada 2019 verilerine göre UEFA'sız harcama limitimiz 368 milyon. Bizim UEFA'dan da gelirimiz oluyor. Toplam limitimiz 474 milyon. 120 milyon TL, UEFA'nın kabul edilebilir geliri konuyor. Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani biz Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. O anlamda söylemiyorum, çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz. Tabi her şeyi yüzde yüz kontrol etmemiz mümkün değil. Öyle bir dünya, öyle bir maliye yok. TFF'den gelen yazı meydanda. Gelen yazıda takım harcama limitinin içinde kaldığınız tespit edilmiştir. Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. Bizim bununla ilgimiz yok. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız, hatta Haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi. Peki dedi. Çünkü kendini de disipline etmek istiyor. Türk futbolunda yıllardır ne söyleniyor; kalitesiz, basiretsiz, vizyonsuz yönetimler. Yani yönetimler için kötü sözler söyleniyor. O zaman bunları disipline etmek gerek. Oyun oynanırken, bu kuralı birden bire değiştirirseniz hem de dediğim gibi resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Bundan kim yararlanıyor? açıklama yaptı ki en az limit Antalya'da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, da. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum, 18 takım var Süper Lig'de."

"Neden yüzde 40'a çıkardınız?"

"Biz UEFA'da 10 milyon euro zarar edebilirdik, ancak tam tersine kara geçtik. Onun için örnek gösteriyorum. İnşallah devam eder. Buna rağmen biz limit içinde kaldığımız halde Cenevre'de UEFA'da, Ankara'da devlet dairelerinde sürekli şikayet ediliyoruz. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı paraları harcadı' deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. İsim vermek istemiyorum. Peki ben söylüyorum; biz TFF'nin harcama limitleri içindeyiz. Biz UEFA'da da yapılandırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var."