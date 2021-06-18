Mustafa Cengiz'den müjde: Galatasaray için FFP kısıtlaması bitti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı - kırmızılıların 'sattığın kadar al' kuralının beklenenden bir yıl önce sona erdiğini vurguladı.

Galatasaray'da 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan seçimle görevi devredecek olan Başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarıyla son bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan basın toplantısında camiaya müjde veren Cengiz, Galatasaray'ın finansal fair-play kısıtlamasının sona erdiğini söyledi.

"Bügün itibarıyla FFP'den çıkış yaptık. UEFA daha bir yıl olmasına rağmen bizi serbest bıraktı. UEFA'ya çok teşekkür ediyorum."

Galatasaray bu kural gereği, sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis miktarı kadar transfer ettiği oyunculara bonservis ödeyebiliyordu. Bu limiti aşması halinde yeni cezalar alması gündeme gelecekti.

Mustafa Cengiz'den seçim yorumu

Başkanlık seçimiyle ilgili de görüş belirten Cengiz, tüm başkan adaylarına başarı dilerken Yiğit Şardan'ın liderlik ettiği gri listeyi işaret etti.

"Gri listede benim 20'ye kadar çalışma arkadaşım var. Kurumsal hafıza nedeniyle gönlüm gri listeden yana.

"Bütün adaylar değerli, bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlar var. Birbirlerine çatmasınlar zaten sadece bana çatıyorlar. Yahu çekildim diyorum yine bana çatıyorlar. Bana çatın ama birbirinize sert yapmayın.

"Camia bugünlerde çok gergin. Bütün camia huzur istiyor. Laf sokmalar, laf atmalar beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu hiç istemezdim ama pandemi koşullarında böyle oldu."